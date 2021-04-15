【數碼轉型】屈臣氏集團增設1,000家實體店　配合實行O+O措施

▲ O+O就是現今顧客同時融合線下及線上購物的生活模式。

疫情下改變銷售模式，愈來愈多企業選擇結合線上及線下銷售。屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲認為，實體店舖和網上商店並非對立或二擇其一，O+O才是零售新標準。

倪續指，O+O就是現今顧客同時融合線下及線上購物的生活模式。過往傳統的O2O（線下至線上/線上至線下）的營銷策略，單向將顧客由一個平台帶動到另一個，從而增加銷售。

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她稱，O+O對實體店銷售額並沒有出現競食效應。反而，在集團實體店及網店均有消費的O+O顧客群，消費額是只於實體店購物顧客的三倍。

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O+O改變零售銷售 帶來新格局？

倪解釋，O+O零售新標準並非實體零售商開設網上商店，便能夠應付現今顧客的生活模式，需要結合科技、大數據及人工智能的生態系統。並列舉了O+O下，帶動的改變：

1. 貨架空間不受限

集團每家店舖提供的產品，不再受制於有限的貨架空間。若顧客心儀的產品在店內沒有存貨，店員可直接替顧客在系統訂購，並安排送貨或到店自取。

2. 顧客收貨時間減少

O+O零售模式下，還可以加強與顧客互動。倪氏補充，過去一年製作了雙倍的社交媒體內容，與顧客保持緊密溝通。店舖用作配送中心，令存貨空間多一倍，貨品得以於數小時內送達顧客手上。

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3. 顧客下單更便利

顧客下單方面，在網上商店或流動應用程式上購物外，還可透過微信WhatsApp或電話直接購物。 集團更設有WatsonsGO，顧客可透過流動應用程式，在店舖內購物及結帳，免卻排隊的時間。其最先於中國屈臣氏推出，現擴展至香港及新加坡屈臣氏。

4. 即時進行產品諮詢

顧客在網上商店購物時，可材即時與店內美容或健康顧問交談，進行產品諮詢。 並使用分析器，如皮膚分析儀研究皮膚類型及狀況，揀選適合產品。

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不過，倪氏強調實體店仍重要，集團仍然計劃於今年增設1,000家實體店，擴充店舖網絡以配合推動O+O策略。傳統零售業並非式微，關鍵是創新及與時並進。

責任編輯：馬意文