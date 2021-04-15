  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Coinbase上市即獲「契媽」建倉　盤前再升7%

股樓投資 19:27 2021/04/15

分享：

近期加密貨幣成為市場熱門話題，全因美國最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）於本周三（14日）掛牌上市之際，比特幣價格接連突破歷史新高，最新報63,125美元。Coinbase上市首日亦甚至吸引ARK Invest創辦人、科技股「女股神」Cathie Wood於上市首日就立即建倉，旗下ARKK、ARKF、以及ARKW三隻基金合共買入了749205 股 Coinbase 股票，於3隻基金內的持倉佔比均為0.76%。

而在此之前，她接受彭博訪問時表示，目前投資Coinbase是低位買進（buy the dip），儘管Coinbase面臨較大的波動性，但其前景非常樂觀，並稱投資者可以「拭目以待」（Stay tuned）。她還重申對於比特幣的看好，由於比特幣與其他資產關聯性較低，機構投資者對比特幣的興趣增加，參與程度會不斷提升，當更多機構投資者將持倉增至5%時，屆時比特幣有望衝上50萬美元。

根據公司上周三（6日）披露的財報顯示，其首季收入達18億美元，比去年全年的收入增長了58％；純利則高達8億美元，是去年全年盈利的1.5倍。另外Coinbase的已認證用戶有5,600萬人，平台資產規模高達2,230億美元，佔整個加密貨幣市場的11.3%，

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

 

比特幣 美股 股票 基金 純利 美元

上一篇文章

【職場熱話】「講是非」「無理指責」 做兼職體會職場黑暗　網民力數同事5宗罪

下一篇文章

【網民熱話】移民要求阿媽賣樓分錢不成　拆屋再在牆壁寫上黑色大字：我係要分一半房屋的價錢　3百萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事