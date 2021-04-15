【美股焦點】Coinbase上市即獲「契媽」建倉　盤前再升7%

近期加密貨幣成為市場熱門話題，全因美國最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）於本周三（14日）掛牌上市之際，比特幣價格接連突破歷史新高，最新報63,125美元。Coinbase上市首日亦甚至吸引ARK Invest創辦人、科技股「女股神」Cathie Wood於上市首日就立即建倉，旗下ARKK、ARKF、以及ARKW三隻基金合共買入了749205 股 Coinbase 股票，於3隻基金內的持倉佔比均為0.76%。

而在此之前，她接受彭博訪問時表示，目前投資Coinbase是低位買進（buy the dip），儘管Coinbase面臨較大的波動性，但其前景非常樂觀，並稱投資者可以「拭目以待」（Stay tuned）。她還重申對於比特幣的看好，由於比特幣與其他資產關聯性較低，機構投資者對比特幣的興趣增加，參與程度會不斷提升，當更多機構投資者將持倉增至5%時，屆時比特幣有望衝上50萬美元。

根據公司上周三（6日）披露的財報顯示，其首季收入達18億美元，比去年全年的收入增長了58％；純利則高達8億美元，是去年全年盈利的1.5倍。另外Coinbase的已認證用戶有5,600萬人，平台資產規模高達2,230億美元，佔整個加密貨幣市場的11.3%，

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編輯：李勝男