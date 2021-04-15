【私隱保障】歐盟考慮禁止將人工智能　應用於大規模監控和社會信用評分

▲ 彭博報道提及，歐盟預計在下周宣布新提案，考慮禁止將AI應用於多個項目，當中包括大規模監控和社會信用評分。

人工智能（AI）日益普遍地應用於社會生活各層面，同時人們可能會面臨AI帶來的安全、私隱和倫理等方面的挑戰。近日外媒報道提及，網上正流傳一份歐盟提案，指歐盟為保障民眾私隱安全，正考慮禁止將AI用於多種目的，當中包括大規模監控和社會信用評分。

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彭博報道提及，歐盟預計在下周宣布新提案，考慮禁止將AI應用於多個項目。若該提案草案獲得通過，歐盟將對AI的某些應用採取強硬立場，並會將以類似GDPR的監管方式進行監管。

根據一份草案副本，該法規草案包括：禁止AI用於無理由的監控、禁止以AI系統創建社會信用評分，即根據社會行為或預測的人格特徵來判斷一個人的可信度、在公共場所使用面部識別等遙距生物識別系統需要特別授權、對「高風險」的AI系統進行監督，包括所有對安全構成直接威脅的系統，如自動駕駛汽車，以及可能影響人們生活的系統，如用於工作招聘、司法裁決等。

該草案指，成員國將被要求成立評估委員會，對高風險的AI系統進行測試和驗證；在歐盟開發或銷售被禁止的AI軟件的公司，有可能會被處以最高達其全球收入4%的罰款。

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責任編輯：曾曉汶