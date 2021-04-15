伊利諾伊州眾院通過 學校須教亞裔美國人史

新冠肺炎疫情下，亞裔美國人遭受種族歧視的個案激增，美國多州也落實多項措施保障亞裔美國人。伊利諾伊州（Illinois）眾議院周三（14日）通過一項草案，要求公立學校必須教授亞裔美國人歷史，如草案提交參議院後獲得通過，伊利諾伊州將成為美國首個強制學校教授亞裔美國人歷史的州分。

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該法案規定由2022年至2023年度的學年開始，伊利諾伊州公立小學及高中教授亞裔美國人歷史單元。法案以98票贊成、13票反對，於民主黨人控制的眾議院成功通過。有份提出法案的民主黨議員格肖維茨（Jennifer Gong-Gershowitz）表示，亞裔人士是美國社會結構很重要的一部分，眾人都需要互相理解，才能做得更好。

該法案正提交予參議院等候審議及表決，提倡者指，如果法案成功獲得通過，伊利諾伊州將成為首個規定學校必須教授亞裔美國人歷史的州分。倡議團體American Americans Advancing Justice的支持者自2020年初一直在推動該法案，由於3月在亞特蘭大地區出現針對亞裔的槍撃案，導致保障亞裔人士的議案在立法機構更備受關注。

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自美國爆發新冠肺炎疫情以來，針對亞裔的暴力情況增加，最近有研究指，儘管美國去年仇恨犯罪的個案數字整體有所下降，但針對亞裔美國人和太平洋島民的犯罪案件卻增加145%。

責任編輯：郭麗明