【疫苗氣泡】譽宴要求員工打疫苗否則停工　主席張家豪：近9成員工已接種或準備接種（第二版）

▲ 【疫苗氣泡】譽宴傳要求員工打疫苗 須交文件證不宜接種 否則4月停工

政府日前提出以「疫苗氣泡」作前提，有條件放寬現行餐飲業的防疫措施，但有飲食業直言執行上有困難，並有機會觸發勞資糾紛。連鎖酒家譽宴向全體員工發信，要求譽宴員工在本月26日前，必須完成接種1劑疫苗，並將接種紀錄發送至人力資源部，否則將由29日起安排停工。若不宜接種，須提交醫生證明信以證身體狀況不適合接種疫苗。

叙福樓黃傑龍表明現階段無意因放寬堂食限制而要求員工接種疫苗【下一頁】

譽宴集團 （01483） 主席張家豪今早接受電台訪問時確認內部信內容，又解釋在政府公布疫苗氣泡措施前，已經與主管級員工商討，獲准同意後才公布有關安排，公司亦有為已接種疫苗員工發放1,000元獎金，目前已接種或即將接種的員工近九成。

至於會否停工，張家豪指停工是暫時的安排，實際安排仍在考慮當中，包括調配人手至非前線的崗位。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

事件牽起廣泛討論，食衛局局長陳肇始回應時表示，不希望僱主強迫員工接種疫苗。勞工處回覆傳媒查詢時指，處方鼓勵僱主與僱員，就有關安排進行磋商及商議，並考慮個別僱員的情況，達成雙方同意的安排。

職工盟表示接獲超過20宗食肆職員求助，憂慮僱主或因員工不願接種疫苗而被迫停工，工會就提醒若因此而被要求停工，僱員不應自行提出辭職，否則會損失應有的勞工補償。

譽宴要求員工4月26日前接種第1劑疫苗

譽宴周三（14日）向員工發信提及接種疫苗事宜，表明因應政府第一階段要求所有食肆員工完成接種首劑疫苗，而要求各員工4月26日前必須接種第一針疫苗，而且要將紀錄傳送至人力資源部存檔，「否則有關員工將由2021年4月29日起安排停工」，無異於迫使員工接種疫苗。

譽宴：經營困難 只能無奈遵從及執行政府要求

譽宴在信中又指，若員工經醫生診斷後，取得醫生證明信「列明身體狀況不適合接種疫苗」，則可等待政府最新公布消息，視乎規定是否可以獲得豁免。

譽宴解釋，2019年起的社會事件及疫情，歷時超過22個月，譽宴仍處於「嚴峻的經營困難，只能無奈遵從政府的放寬社交距離措施，以及強制執行政府的最新政策要求」。

信末附上接種苗疫診所名單及政府疫苗接種計劃的預約系統連結，並以大字標明「為家人、為同事、為社會、全民接種」的字樣。

譽宴集團去年悉數出售酒樓業務 擬易名為「網譽科技」

本身經營連鎖酒樓業務的譽宴集團 （01483） ，在去年疫情期間，已經將全部中式酒樓及婚禮業務出售。目前，集團已轉型為投資控股公司，主要從事環境維護業務、物業租賃業務及證券買賣業務，早前更斥資1.2億元人民幣收購「小雞模擬器App」。

譽宴集團周一（12日）發通告，建議更改公司名稱，將會在股東大會上動議易名為「網譽科技有限公司」，而英文名將會由目前的「U Banquet Group Holding Limited」更改為「Net-a-Go Technology Company Limited」。

相關文章：

【餐飲寒冬】譽宴擬20萬賣酒樓股價跌逾7% 甩手綜合負債7320萬

【業績】譽宴去年扭虧轉盈9560萬 不派末期息

【小雞模擬器】譽宴集團升逾8% 斥資1.2億人幣購「小雞模擬器App」