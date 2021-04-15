【疫苗氣泡】譽宴傳要求員工打疫苗　須交文件證不宜接種　否則4月底停工

▲ 【疫苗氣泡】譽宴傳要求員工打疫苗 須交文件證不宜接種 否則4月停工

政府日前提出以「疫苗氣泡」作前提，有條件放寬現行餐飲業的防疫措施，但有飲食業直言執行上有困難，並有機會觸發勞資糾紛。網傳連鎖酒家譽宴集團 （01483） 向全體員工發信，要求譽宴員工在本月26日前，必須完成接種1劑疫苗，並將接種紀錄發送至人力資源部，否則將由29日起安排停工。本網正就事件向譽宴集團查詢。

叙福樓黃傑龍表明現階段無意因放寬堂食限制而要求員工接種疫苗【下一頁】

綜合網上及傳媒報道，譽宴集團周三（14日）向員工發信提及接種疫苗事宜，表明因應政府第一階段要求所有食肆員工完成接種首劑疫苗，而要求各員工4月26日前必須接種第一針疫苗，而且要將紀錄傳送至人力資源部存檔，「否則有關員工將由2021年4月29日起安排停工」，無異於迫使員工接種疫苗。

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譽宴：經營困難 只能無奈遵從及執行政府要求

集團在信中又指，若員工經醫生診斷後，取得醫生證明信「列明身體狀況不適合接種疫苗」，則可等待政府最新公布消息，視乎規定是否可以獲得豁免。

集團解釋，2019年起的社會事件及疫情，歷時超過22個月，集團仍處於「嚴峻的經營困難，只能無奈遵從政府的放寬社交距離措施，以及強制執行政府的最新政策要求」。

信末附上接種苗疫診所名單及政府疫苗接種計劃的預約系統連結，並以大字標明「為家人、為同事、為社會、全民接種」的字樣。

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