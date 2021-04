伊萬卡公開接種疫苗相 特朗普卸任後久違亮相

美國前總統特朗普(Donald Trump)雖然已經卸任,但外界依然關注特朗普家人動向。特朗普長女伊萬卡(Ivanka Trump)自特朗普卸任後,一直未有於社交媒體更新動態。伊萬卡周三(14日)上載自己接種新冠疫苗照片,打破沉默呼籲美國民眾接種新冠疫苗。有美國傳媒指,伊萬卡其實可以選擇在特朗普在任期間接種新冠疫苗。

伊萬卡社交平台Twitter在1月19日後,已有近三個月未有更新。她直至周三再次更新,於Twitter上載兩張自己接種疫苗的照片,並表示已於當日接種了新冠疫苗,伊萬卡指希望民眾「做同樣的事」(hope that you do too),並向幫忙接種的護士托雷斯(Torres)表達感謝之意。但伊萬卡沒有透露,自己接種的是哪款新冠疫苗。

《紐約時報》(New York Times)3月報道,特朗普(Donald Trump)和夫人梅拉尼婭(Melania Trump)已經於1月接種了新冠疫苗。伊萬卡是特朗普直系親屬中,首個公開表示已接種疫苗的家庭成員。

許多共和黨及特朗普的支持者普遍對新冠疫苗抱有懷疑態度,甚至不願意接種。有民意調查指出,約25%支持特朗普選民表明,「絕對不會」(definitely will not)接種疫苗,另外有21%支持特朗普的選民則表示,他們最少等一年後才會接種。普遍而言較年輕的女性共和黨人,至於生活在農村地區的年輕女性及低於大學學歷者,對接種疫苗尤其感到憂慮。

所以外界認為伊萬卡的呼籲貼文,或具重要意義,可吸引這班人接種疫苗。

美國新聞網《哈芬頓郵報》(Huff Post)引述兩名伊萬卡熟人指,伊萬卡本在擔任白宮高級顧問時,就和其他白宮人士一樣具備資格接種疫苗,但她選擇稍後接種。

責任編輯:李俊儀