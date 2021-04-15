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伊萬卡公開接種疫苗相 特朗普卸任後久違亮相

環球社會熱點 13:20 2021/04/15

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美國前總統特朗普（Donald Trump）雖然已經卸任，但外界依然關注特朗普家人動向。特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）自特朗普卸任後，一直未有於社交媒體更新動態。伊萬卡周三（14日）上載自己接種新冠疫苗照片，打破沉默呼籲美國民眾接種新冠疫苗。有美國傳媒指，伊萬卡其實可以選擇在特朗普在任期間接種新冠疫苗。

拜登子新書寸爆特朗普仔女：靠父幹先搵到工 【下一頁】

伊萬卡社交平台Twitter在1月19日後，已有近三個月未有更新。她直至周三再次更新，於Twitter上載兩張自己接種疫苗的照片，並表示已於當日接種了新冠疫苗，伊萬卡指希望民眾「做同樣的事」（hope that you do too），並向幫忙接種的護士托雷斯（Torres）表達感謝之意。但伊萬卡沒有透露，自己接種的是哪款新冠疫苗。

《紐約時報》（New York Times）3月報道，特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已經於1月接種了新冠疫苗。伊萬卡是特朗普直系親屬中，首個公開表示已接種疫苗的家庭成員。

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許多共和黨及特朗普的支持者普遍對新冠疫苗抱有懷疑態度，甚至不願意接種。有民意調查指出，約25%支持特朗普選民表明，「絕對不會」（definitely will not）接種疫苗，另外有21%支持特朗普的選民則表示，他們最少等一年後才會接種。普遍而言較年輕的女性共和黨人，至於生活在農村地區的年輕女性及低於大學學歷者，對接種疫苗尤其感到憂慮。

所以外界認為伊萬卡的呼籲貼文，或具重要意義，可吸引這班人接種疫苗。

美國新聞網《哈芬頓郵報》（Huff Post）引述兩名伊萬卡熟人指，伊萬卡本在擔任白宮高級顧問時，就和其他白宮人士一樣具備資格接種疫苗，但她選擇稍後接種。

責任編輯：李俊儀

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