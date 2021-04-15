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[騰訊700] 騰訊傳合併視頻和微視等為新業務 應付快手字節跳動挑戰

股樓投資 13:27 2021/04/15

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外電消息指，騰訊(00700)已於內部宣布，其微視頻應用程序（app）微視、流媒體平台騰訊視頻和應用寶將合併為一個新的業務部門，這些業務將隸屬於平台與內容事業群，以深耕視頻領域。騰訊中午收報613元跌1.7%。

【第2季部署】「來港易」措施下月推出 本地板塊偷步炒Reopen概念 20隻潛在受惠股逐個捉  詳情請看[下一頁]

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消息指，新部門名為在線視頻BU，屬於平台與內容事業群（PCG）轄下，騰訊副總裁孫忠懷將擔任在線視頻BU的行政總裁，主管內容、運營和會員體系。而同樣屬PCG旗下的QQ主管樑柱，就調任為騰訊音樂（美：TME）行政總裁。

【第2季部署】 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股  詳情請看[下一頁]

報道又指，騰訊的視頻和音樂流媒體服務遭遇了快手（01024）和字節跳動運營的新興短視頻平台的挑戰，因而調整營運策略。值得一提的是，騰訊是快手主要股東之一。

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撰文 : 李尚毅

快手—W（01024） 騰訊控股（00700） 港股

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