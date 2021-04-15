【長和牛奶國際旗下】百佳惠康遭批65%貨價升幅超整體通脹　去年被港府要求提供折扣優惠

▲ 百佳惠康遭批65%貨價升幅超整體通脹 去年被港府要求提供折扣優惠

長和 （00001） 旗下百佳、牛奶國際旗下惠康兩大超市去年領取「保就業」計劃，與港府協議推出派發現金券等計劃。消委會最新報告最新指，檢視百佳惠康兩大超市去年共230項貨品的總平均售價，發現售價較按年升1.9%，升幅高過同期綜合消費物價指數，即0.3%。

消委會指出，在檢視的貨品種類中，有147項的升幅高於整體通脹的貨品中，當中罐頭食品的總平均售價飆升近2成，逾4成的急凍食品平均售價上升1成或以上，至於糧油食品類的去年售價升3.4%，當中食米升4.7%。

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港府於去年公布第二期「保就業計劃」時，其中規定兩大連鎖超市百佳、惠康於申請第二期保就業計劃時，需要於9至11月期間，向市民提供折扣優惠。

百佳其後公布現金券抽獎計劃，惠康除公布派發100萬張現金券及100萬張餐券等措施之外，承諾有超過300款日常貨品在6個月內不加價，最新也公布將「日日有低價」活動延長半年至今年9月。

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編輯：麥德銘