  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和牛奶國際旗下】百佳惠康遭批65%貨價升幅超整體通脹　去年被港府要求提供折扣優惠

Hot Talk 12:30 2021/04/15

分享：

百佳惠康遭批65%貨價升幅超整體通脹　去年被港府要求提供折扣優惠

長和 （00001） 旗下百佳、牛奶國際旗下惠康兩大超市去年領取「保就業」計劃，與港府協議推出派發現金券等計劃。消委會最新報告最新指，檢視百佳惠康兩大超市去年共230項貨品的總平均售價，發現售價較按年升1.9%，升幅高過同期綜合消費物價指數，即0.3%。

消委會指出，在檢視的貨品種類中，有147項的升幅高於整體通脹的貨品中，當中罐頭食品的總平均售價飆升近2成，逾4成的急凍食品平均售價上升1成或以上，至於糧油食品類的去年售價升3.4%，當中食米升4.7%。

消委會更多報道，可留意【TOPick報道】

惠康鎖定日常必需品價格延長6個月 哪些產品銷量急升一倍？可見【下一頁】

港府於去年公布第二期「保就業計劃」時，其中規定兩大連鎖超市百佳、惠康於申請第二期保就業計劃時，需要於9至11月期間，向市民提供折扣優惠。

百佳其後公布現金券抽獎計劃，惠康除公布派發100萬張現金券及100萬張餐券等措施之外，承諾有超過300款日常貨品在6個月內不加價，最新也公布將「日日有低價」活動延長半年至今年9月。

相關文章：

【保就業計劃】政府要超市減價　百佳：盡力穩定零售價　惠康：推新品牌降售價

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎　不用百佳消費即可參加

【百佳惠康】惠康承諾6個月逾300款貨品不加價　推1.2億元「點點心意」計劃回饋社會

編輯：麥德銘

港股 長和（00001） 超市 通脹 綜合消費物價指數 百佳 惠康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）