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今日推介領展 | 吉利、新創建、陽光能源、中國稀土、建行最新部署（立即觀看）

股市 13:06 2021/04/15

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恒生指數中午收報28623點，跌276點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介領展房產基金 （00823） ，另亦會分析吉利汽車 （00175） 、新創建集團 （00659） 、陽光能源 （00757） 、中國稀土 （00769） 及建設銀行 （00939） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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