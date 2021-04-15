【人工智能】AI計算汽車損毀賠償　顛覆汽車保險維修業

▲ 人工智能（AI）應用愈來愈強大，目前亦已經顛覆了不少行業生態，汽車保險業者亦不例外，未來或只要憑一個應用程式與數張汽車損壞的照片，就可以估價，直接影響車廠維修業界。

人工智能（AI）應用愈來愈強大，目前亦已經顛覆了不少行業生態，汽車保險業者亦不例外，未來或只要憑一個應用程式與數張汽車損壞的照片，就可以估價，直接影響車廠維修業界。

現時汽車保險業的做法是，理賠員親自到現場協助處理所有理賠事項，打電話到汽車維修廠報價，保險公司亦同時估算汽車損毀程度。而新時代下，美國的大型汽車保險公司已不再派人到場，而是要求發生事故的駕駛者下載應用程式，指示他們以特定角度和特定光線幫汽車拍照，公司內部的索賠估算師，可就照片來估計汽車維修費用。

＞＞＞【Clubhouse】不再是iOS獨有 傳Android版Clubhouse最快5月登場

＞＞＞【網絡騙案】Instagram騙案層出不窮 4大招數保你全家幸福

利用AI技術，對照片分析估算損毀，對保險公司而言省下不少資源。以前理賠員需親自前往事故現場，每天智能檢查3到8輛車，有了照片分析程序後，理賠員只需一部電腦，一天可以完成15至20次估算。而AI融入整個過程，就變得更快、更高效。因為汽車的標準化很適合使用機器學習，雖然一輛普通汽車中的3萬個零件可能有100萬種錯誤，但其中最常見的只有那麼幾種。

只要使用不同製造商和型號的數百萬輛受損汽車的照片，可建立演算法對圖像分類訓練。電腦針對照片估算後，得到需要修復的內容，或是否需要人工檢查的結論之後，就可使用本地零件供應商和維修商的數據來估算成本。理賠員只需檢查電腦的工作即可。最終目標是連人員檢查都不需要，達到完全自動化的估算過程。

有數據分析公司預計，疫情前約有15%美國汽車理賠是透過照片解決，現時約為60%，預計到 2025年將達到80%。而保險公司亦正在加快投資AI技術。所有索賠中起碼有一半涉及使用AI工具分析，但這項技術並不是要取代人手，而是達到更快、更一致地索賠，特別呼應年輕人的習慣，快速、簡便，盡量少打電話。

但汽車理賠AI化，受影響的是汽車修理廠的老闆。有外媒訪問修理廠業者稱，99.9%的電腦估算不正確，他認為電腦很難以照片，判斷車輛損壞的原因。該受訪者表示，以後他們得花更多時間與保險公司討價還價，預期未來損壞的車輛滯留在店中的時間會比以往更長。甚至會因為計價不合理，導致維修不確實。

＞＞＞【北京冬奧】冬奧會測試應用「黑科技」 採優酷自由視角予觀眾觀看比賽

責任編輯：李彥煒