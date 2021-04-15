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【人行放水】MLF操作僅接近對冲全月到期量 貨幣適度放鬆預期或落空

股樓投資 12:43 2021/04/15

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原本市場預期，自4月開始是地方債陸續發行，有望改善偏緊的市場流動性，惟中國人民銀行於周四（15日）進行的公開市場操作，似乎讓人有點失望。

【行業分析】晶片短缺影響進一步擴大 4月國內有車廠減產30%，請按【見下頁

人行在公告指，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展1,500億元（人民幣，下同）一年期中期借貸便利（MLF）和100億元七天逆回購操作。

【第2季部署】「來港易」措施下月推出 本地板塊偷步炒Reopen概念 20隻潛在受惠股逐個捉，請按【見下頁

分析指，是次MLF操作規模略低於本月1,561億元的MLF和TMLF合計到期量，而逆回購操作亦只是完全對冲今日到期量，可謂滴水不漏。

光大銀行金融市場分析師指，人行基本延續「等量平價」續做MLF和TMLF等操作，顯示政策穩字當頭。而政策釋放信息，一是人行靈活操作確保流動性合理充裕；二是貨幣政策邊際收斂，但不會急轉彎；三是人行認可目前利率水平。

【延伸閱讀】4月策略：冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 中期借貸便利 貨幣政策 金融 人民幣 中國人民銀行 中國

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