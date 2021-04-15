【人行放水】MLF操作僅接近對冲全月到期量 貨幣適度放鬆預期或落空

原本市場預期，自4月開始是地方債陸續發行，有望改善偏緊的市場流動性，惟中國人民銀行於周四（15日）進行的公開市場操作，似乎讓人有點失望。

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人行在公告指，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展1,500億元（人民幣，下同）一年期中期借貸便利（MLF）和100億元七天逆回購操作。

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分析指，是次MLF操作規模略低於本月1,561億元的MLF和TMLF合計到期量，而逆回購操作亦只是完全對冲今日到期量，可謂滴水不漏。

光大銀行金融市場分析師指，人行基本延續「等量平價」續做MLF和TMLF等操作，顯示政策穩字當頭。而政策釋放信息，一是人行靈活操作確保流動性合理充裕；二是貨幣政策邊際收斂，但不會急轉彎；三是人行認可目前利率水平。

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記者：林衛