【智能手機】華為中國市佔續跌　Vivo超越OPPO首次成為中國智能手機一哥

▲ 【智能手機】華為中國市佔下跌 Vivo超越OPPO首奪中國智能手機第一位

內地品牌華為近年飽受美國制裁困擾，華為智能手機市佔率開始下跌，其他國產手機製造商則逆市拓展。Counterpoint最新統計顯示，國產手機品牌Vivo以市佔率24%，超越OPPO首次登上中國智能手機市場的第一位。

Counterpoint發布每周智能手機統計，發現在3月8日至14日一周，Vivo市佔率一度超越OPPO，雖然在下一個星期有所回落，但Vivo在新款手機Y3及S9的帶動下，至第13周（即3月22日至28日）市佔率攀升至24%，拋離主要對手OPPO足有3個百分點。

▲ Vivo市佔率在第13周的市佔率攀升至24%。（Counterpoint圖片）

第13周期間，華為市佔率略見回落處15%，顯著低於Vivo及OPPO。

全球手機市場洗牌 蘋果去年第四季智能手機出貨量超三星 華為銷售跌四成、落後小米Oppo｜詳見【下一頁】

Vivo 2019年8月起推出5G裝置，是內地首批推出5G裝置的手機製造商之一，因而帶動其5G產品業務快速增長。截至今年2月，5G裝置已佔Vivo整體銷售超過76%，較2019年8月起步時的0.5%大幅上升。

Counterpoint指，自從華為受到美國制裁，中國其他手機生產商開始趁機擴張。Counterpoint分析師指，Vivo及OPPO都採取進取的市場及產品策略，預期未來2個品牌都會繼續爭奪中國智能手機市場的首位。

相關文章：

【LG】韓國巨擘LG將退出智能手機市場、7月停產 6年來燒錢340億元

全球智能手機市場回暖首季出貨量料增近50% 蘋果料成大贏家

【手機銷量】Gartner︰今年全球智能手機銷量料升11% 5G為增長引擎

編輯：趙穎妍