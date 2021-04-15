【英國經濟】英國天然氣面臨財政壓力　數百工程師失業

▲ 英國能源公司英國天然氣（British Gas）在本月初，向近1,000名工程師發出解僱通知。（法新社圖片）

企業疫情之下面臨財政壓力，有英國能源公司為了節流，強制要求員工改變工時。若數百名員工不簽署新合約，根據「解僱與再僱用（fire and rehire）」計劃將會失業。

據《衛報》報道，英國能源公司英國天然氣（British Gas）在本月初，向近1,000名工程師發出解僱通知。並提供為期兩周寬限期，只要他們願意簽署新合約，即可繼續工作。而條款包括：1）延長工作時間，每周額外工作三小時，合共工作40小時；2）在周末和銀行假日期間，按需要輪班工作，同時不會獲發較高薪金。

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英企財務狀況欠佳 數百員工「被解僱」

過去兩周中，已有數百名工程師簽署合約。但在周二前，仍有500名工程師拒絕簽署。英國天然氣預計，最後會有約300至400名工程師失業。

今次事件雖然是按程序的合法行為，英國天然氣希望精簡僱用合約，以提高生產力，減低陷入財務危機的風險。但過去與該公司談判的GMB工會，直斥該行為是「欺凌」員工，引來僱員的憤怒。

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GMB曾舉行超過40天的罷工行動，抗議「大規模解僱」。英國天然氣表示，今次的變動基於為客戶提供所需的服務，同時保障公司的未來和在英國約2萬個的工作機會。

8項助企業開源節流措施

過去一年在疫情下，企業要有效管理人力與決策，提高生產力，須制定新的營運計劃。Deloitte早前發表一份報告，分析8項措施包括：1）對於疫情對企業的財務影響進行持續監控及評估。 2）加強特殊時期的營運資金管理。 3）加強特殊時期的成本費用及投資支出控制，降低現金流出。 4）利用國家及地方政府部門支持防控疫情的相關政策。 5）與合作金融機構充分溝通，維持良好關係，爭取信貸支持。 6）尋找新的融資途徑，解決短期內資金壓力。 7）剝離非核心資產或表現不佳的業務。 8）利用疫情帶來的挑戰與機遇進行企業重組。

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責任編輯：馬意文