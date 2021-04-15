  • 23°C
香港時間 : 2021415日 (四) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊重組事業群架構、騰訊音樂等高層執位　分析料涉短視頻進攻無大成果

新經濟追蹤 12:04 2021/04/15

分享：

【騰訊700】騰訊重組事業群架構、騰訊音樂等高層執位　分析料涉短視頻進攻無大成果

騰訊 （00700） 據報改組平台與內容事業群（PCG）組織架構和人事調整，為2018年大重組架構後規模最大的組織重整。新變動包括在PCG下成立「在線視頻BU（On-line Video Business Unit，OVB）」，由騰訊視頻、微視、應用寶整合而成，由騰訊副總裁孫忠懷擔任該BU的CEO，主管內容、運營和會員體系。屬PCG旗下的QQ主管樑柱就調任至騰訊音樂（美：TME）行政總裁及董事會成員。

內媒36氪分析料，騰訊重組平台與內容事業群或與微視進攻短視頻未有大成果有關，令集團更注重現有長視頻資源。

騰訊設有6大事業群，是次重組的為PCG

報道引述消息指，平台與內容事業群變動涉及4大方面，包括

1.在PCG下，成立「在線視頻BU」，由騰訊視頻、微視、應用寶整合而成，繼續深耕視頻賽道。

2. 騰訊副總裁孫忠懷擔任該BU的CEO，主管內容、運營和會員體系；騰訊副總裁林松濤擔任該BU總裁，主管產品體系和技術。

3. 騰訊副總裁、互動娛樂事業群（IEG）天美工作室群總裁姚曉光，兼任平台與內容事業群（PCG）社交平台業務負責人，主管QQ；原業務負責人樑柱不再擔任，另有重要的業務任用。

4.騰訊副總裁陳菊紅不再負責騰訊新聞業務，將調往其他BG，另有重要的業務任命。騰訊新聞的負責人另有任命。

市監局公布第二批互聯網企業承諾書 含騰訊、快手、嗶哩嗶哩，可見【下一頁】

騰訊音樂最新就公布高層變動，現任董事長、騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）總裁湯道生辭任董事職務，由彭迦信為執行董事長，樑柱出任行政總裁。

報道分析是次改革主要涉及短視頻平台策略變化，現時微視每日活躍用戶（DAU）約4000萬至5000萬，而抖音、快手 （01024） 分別達6億和3億，並已發展電商、音樂等不同模式，微視近兩年發展很難追上現有龍頭，而由微信重點開發的視頻號更能吸引內容創作者湧入。

另一方面，由騰訊視頻牽頭的長視頻平台仍處於版權大戰，活躍用戶增長和付費用戶增長都已經雙雙放緩，騰訊須加強用戶價值，尋求長視頻平台和短視頻平台協同的增長動力。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【騰訊股價】騰訊擬發行最多300億美元中期票據　曾傳出延遲發行

【快手股價】快手：不強制經營者進行「二選一」　股價跌近一成、創上市新低

編輯：麥德銘

港股 騰訊控股（00700） 騰訊音樂（美：TME） 快手—W（01024） 新經濟股 騰訊 抖音

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日跌276點　快手科技跌8%創新低、長實提高回購上限升2%（不斷更新）

下一篇文章

【長和系】屈臣氏O+O顧客群消費額是實體店顧客3倍　今年增設1,000家實體店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）