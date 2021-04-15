▲ 【騰訊700】騰訊重組事業群架構、騰訊音樂等高層執位 分析料涉短視頻進攻無大成果

騰訊 （00700） 據報改組平台與內容事業群（PCG）組織架構和人事調整，為2018年大重組架構後規模最大的組織重整。新變動包括在PCG下成立「在線視頻BU（On-line Video Business Unit，OVB）」，由騰訊視頻、微視、應用寶整合而成，由騰訊副總裁孫忠懷擔任該BU的CEO，主管內容、運營和會員體系。屬PCG旗下的QQ主管樑柱就調任至騰訊音樂（美：TME）行政總裁及董事會成員。

內媒36氪分析料，騰訊重組平台與內容事業群或與微視進攻短視頻未有大成果有關，令集團更注重現有長視頻資源。

▲ 騰訊設有6大事業群，是次重組的為PCG

報道引述消息指，平台與內容事業群變動涉及4大方面，包括

1.在PCG下，成立「在線視頻BU」，由騰訊視頻、微視、應用寶整合而成，繼續深耕視頻賽道。 2. 騰訊副總裁孫忠懷擔任該BU的CEO，主管內容、運營和會員體系；騰訊副總裁林松濤擔任該BU總裁，主管產品體系和技術。 3. 騰訊副總裁、互動娛樂事業群（IEG）天美工作室群總裁姚曉光，兼任平台與內容事業群（PCG）社交平台業務負責人，主管QQ；原業務負責人樑柱不再擔任，另有重要的業務任用。 4.騰訊副總裁陳菊紅不再負責騰訊新聞業務，將調往其他BG，另有重要的業務任命。騰訊新聞的負責人另有任命。

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騰訊音樂最新就公布高層變動，現任董事長、騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）總裁湯道生辭任董事職務，由彭迦信為執行董事長，樑柱出任行政總裁。

報道分析是次改革主要涉及短視頻平台策略變化，現時微視每日活躍用戶（DAU）約4000萬至5000萬，而抖音、快手 （01024） 分別達6億和3億，並已發展電商、音樂等不同模式，微視近兩年發展很難追上現有龍頭，而由微信重點開發的視頻號更能吸引內容創作者湧入。

另一方面，由騰訊視頻牽頭的長視頻平台仍處於版權大戰，活躍用戶增長和付費用戶增長都已經雙雙放緩，騰訊須加強用戶價值，尋求長視頻平台和短視頻平台協同的增長動力。

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編輯：麥德銘