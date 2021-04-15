  • 23°C
香港時間 : 2021415日 (四) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】屈臣氏O+O顧客群消費額是實體店顧客3倍　今年增設1,000家實體店

Hot Talk 12:03 2021/04/15

分享：

倪文玲指，從企業管理角度而言，數碼轉型同時亦須加速革新企業文化。

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲認為，實體店舖和網上商店並非對立或二擇其一，同時融合綫上及綫購物的O+O才是零售新標準。她續稱，O+O零售新標準所指的不是實體零售商開設網上商店便能夠應付現今顧客的生活模式，背後需要結合科技、大數據及人工智能的生態系統。

「即使其他企業逐漸減少開設實體店舖，屈臣氏集團仍然計劃於今年增設1,000家實體店，擴充店舖網絡以配合推動O+O策略。」

按圖詳看屈臣氏集團O+O策略

    點擊圖片放大
    +3
    +2

倪文玲指，從企業管理角度而言，數碼轉型同時亦須加速革新企業文化，而發展O+O零售模式對實體店銷售額並沒有出現競食效應，相反，在屈臣氏實體店及網店均有消費的O+O顧客群消費額是只於實體店購物顧客的三倍，所以集團積極推動是十分合商業邏輯的策略。

李嘉誠長孫李思德股權首曝光，詳見【下一頁】

她舉例稱，中國內地的顧客可透過添加美容顧問的企業微信，讓店員成為他們專屬的美容顧問，享受一對一的購物新體驗。運用人工智能科技，屈臣氏的美容顧問可向顧客推薦個人化的產品優惠，並可於1小時內收到貨品。

相關文章：【大行報告】大摩：長實今年股息至少增13%　投資者對基建收購存三大疑問

相關文章：【長實回購】李嘉誠李澤鉅新招增持、長實逼回購價　大和：回應「香港折讓」、瑞信高盛升目標價

 

編輯：陳韻妍

港股 李嘉誠 長和（00001） 倪文玲 零售 中國 微信 屈臣氏 大數據

上一篇文章

【騰訊700】騰訊重組事業群架構、騰訊音樂等高層執位　分析料涉短視頻進攻無大成果

下一篇文章

【Coinbase上市】Coinbase收市報328.28美元、高參考價31%　市值一度超港交所
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升約50點　納指期貨回穩升0.1%（不斷更新）