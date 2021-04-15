【長和系】屈臣氏O+O顧客群消費額是實體店顧客3倍　今年增設1,000家實體店

▲ 倪文玲指，從企業管理角度而言，數碼轉型同時亦須加速革新企業文化。

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲認為，實體店舖和網上商店並非對立或二擇其一，同時融合綫上及綫購物的O+O才是零售新標準。她續稱，O+O零售新標準所指的不是實體零售商開設網上商店便能夠應付現今顧客的生活模式，背後需要結合科技、大數據及人工智能的生態系統。

「即使其他企業逐漸減少開設實體店舖，屈臣氏集團仍然計劃於今年增設1,000家實體店，擴充店舖網絡以配合推動O+O策略。」

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倪文玲指，從企業管理角度而言，數碼轉型同時亦須加速革新企業文化，而發展O+O零售模式對實體店銷售額並沒有出現競食效應，相反，在屈臣氏實體店及網店均有消費的O+O顧客群消費額是只於實體店購物顧客的三倍，所以集團積極推動是十分合商業邏輯的策略。

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她舉例稱，中國內地的顧客可透過添加美容顧問的企業微信，讓店員成為他們專屬的美容顧問，享受一對一的購物新體驗。運用人工智能科技，屈臣氏的美容顧問可向顧客推薦個人化的產品優惠，並可於1小時內收到貨品。

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編輯：陳韻妍