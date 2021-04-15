【Clubhouse】不再是iOS獨有　傳Android版Clubhouse最快5月登場

▲ 語音社交平台Clubhouse推出已經一年，惟Clubhouse一直以來只能在iOS平台進行使用，令一眾Android用家相當不便。

語音社交平台Clubhouse推出已經一年，惟Clubhouse一直以來只能在iOS平台進行使用，令一眾Android用家相當不便。近期終於有消息指，Android版Clubhouse即將推出，最快可望在5月發布。

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外媒SlashGear消息指，早前公開自己加入Clubhouse團隊的Android開發者Mopewa Ogundipe，近日在個人Twitter帳號上公開Android版Clubhouse個人頁面截圖，包括頭像、粉絲人數、追蹤人數、個人介紹等的配置，並在截圖上寫到：「sent from my Pixel」。

另一名Clubhouse開發者Morgan Evetts則透露，Android版本開發已經進行約6周，預計最快在5月登場。

▲ Clubhouse團隊的Android開發者Mopewa Ogundipe及Morgan Evetts分別在Twitter透露，Android版Clubhouse即將登場。

據報道指，截止3月底，Clubhouse的用戶數量已經約1.34億人，其中約5分之1的用戶數量，是在過去4周內增長，用戶增長速度相當快。外媒預計，當推出Android版本後，Clubhouse的人數將會繼續飆升。

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責任編輯：曾曉汶