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美國取消派戰艦赴黑海 恐俄烏局勢惡化

環球社會熱點 11:41 2021/04/15

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俄羅斯在烏克蘭邊境地區持續增加軍事部署，令區域局勢急速升溫。 俄羅斯及烏克蘭周三（14日）同時舉行軍演，北約外交及國防部長就此進行緊急會談。與此同時，土耳其外交消息人士指，美國憂慮俄羅斯與烏克蘭的局勢會進一步惡化，已取消原定派遣黑海的兩艘軍艦。

拜登邀普京舉行峰會見面 商討烏克蘭局勢 【下一頁】

路透社報道，俄羅斯及烏克蘭周三同時舉行軍演，俄羅斯聲稱是次軍事演習為期3周，目的是測試俄羅斯軍隊作戰準備情況，以應對北約威脅行為。俄羅斯海軍周三於黑海展開演習，模擬射擊地面和空中目標。

另一方面，烏克蘭士兵亦在被俄羅斯吞併的克里米亞邊境附近進行坦克及步兵演習。烏克蘭防長引述情報指，俄羅斯正在烏克蘭邊境部署11萬士兵，同時部署於當地儲存核武器，但未提供確切證據。

憂俄國增兵威脅 烏克蘭冀盡快加入北約（第二版） 【下一頁】

土耳其上周透露，美國本周或會派遣兩艘戰艦抵達黑海。俄羅斯視上述決定為「不友好的挑釁」，警告華府遠離克里米亞及鄰近黑海海岸。土耳其引述外交消息人士指，鑑於華府與北約對俄羅斯持續在烏克蘭附近及克里米亞增兵感到憂慮，華府決定取消原定派遣黑海的兩艘軍艦。

但路透社引述美國官員指，相關部署從未獲得證實，指土耳其或對美國最初的通知有所誤解。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan） 呼籲俄羅斯結束向烏克蘭東部地區增兵，擔憂當地事態發展。德國總理默克爾（Angela Merkel）及美國總統拜登（Joe Biden）周三亦呼籲俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍。

責任編輯：郭麗明

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