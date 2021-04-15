【行業分析】晶片短缺影響進一步擴大 4月國內有車廠減產30%

晶片供應短缺，已經影響各個製造業領域，構成拖累經濟復甦的因素。據內地報道，一汽-大眾奧迪將於4月減產三成，若參考其3月銷量，減產量或超過2萬輛。

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據了解，造成減產的晶片主要用於門控制器、網關控制品、車身穩定系統（ESP）等，其中網關控制器可能會面臨減產6周。

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事實上，自從去年晶片開始短缺，全球各地車廠相繼有暫時停產的消息，目前看來，現代、日產、通用等多家車企的部分工廠均有機會在4月暫停生產。

中汽協早前發表報告指，今年3月乘用車銷量比2019年出現10%的降幅，在市場消費恢復情況向好的背景下，銷量下跌或與晶片供應有關。

由於晶片等零部件供應緊張的問題，仍將持續影響車廠的生產節奏，預計第二季影響程度會大於首季。換言之，未來兩三個月汽車股的月銷售數據，將會慢慢走樣。

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記者：林衛