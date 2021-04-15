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【強生疫苗】美國料再停打一周 突推遲表決

環球社會熱點 11:43 2021/04/15

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美國疫苗接種諮詢委員會顧問小組突然推遲表決，料美國會再停用強生疫苗一周。

美國接獲6宗接種強生疫苗後，出現罕見而嚴重的血栓個案，當局建議暫停接種強生疫苗。美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組原定周三（14日）投票，就應否繼續接種強生疫苗表決。但小組突然推遲表決，料美國會再停用強生疫苗一周。

【強生疫苗】美國建議暫停接種 南非第一國停打（第二版） 【下一頁】

【阿斯利康疫苗】丹麥永久停用 成全球首國 【下一頁】

ACIP周三表示，委員會未取得足夠有關強生（Johnson & Johnson）疫苗風險的資訊，暫時無法確定應繼續或停止接種強生疫苗，抑或只建議特定群體接種。顧問小組在未能取得結論下推遲表決，預計將於未來一至兩周内再次開會商議，期間美國當局仍會繼續停用強生疫苗。

美媒引述美國政府高級衛生官員指，他們將同時參考美國疾控中心（CDC）專家小組意見及美國食品及藥物管理局（FDA）官員的獨立調查，以作出強生疫苗接種的決策。

美國6宗接種強生疫苗後出現血栓的個案，接種者為年齡介乎18至48歲的女性。但美國目前已為民眾接種最少680萬劑強生疫苗，其中超過52%是於過去兩周接種，CDC官員預計接下來會出現更多血栓個案。

責任編輯：鄭錦玲

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