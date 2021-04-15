美國疑拔錯槍前女警被控誤殺 或面臨最高10年監禁

美國明尼蘇達州早前一名黑人青年被警員追捕期間，一名女警懷疑錯把手槍當電槍向其開槍，導致這名美國黑人青年當場死亡，引發美國多地示威。涉事女警及警察局長已經請辭，這名女警被控二級誤殺罪。

美國多地示威 抗議警疑拔錯槍致黑人青年死（第二版） 【下一頁】

20歲黑人男子賴特（Daunte Wright）周日（11日）駕駛時違反交通規則被警方截停，警察隨後發現對方為通緝犯。雙方糾纏期間，白人女警波特（Kim Potter）開槍擊中賴特。警方其後取得警員隨身鏡頭拍攝片段，指相信警員當時錯把手槍當成電擊槍，才會釀成事件。

華盛頓縣檢察官周三（14日）宣布，將起訴波特二級誤殺罪，一經定罪最高可判監10年。她於當地周三早上11時30分被拘捕，她支付保釋金並於同日稍後獲准保釋。根據明尼蘇達州亨內平縣（Hennepin County）法醫部門指，賴特死於胸部槍傷，已經將其死亡方式定為謀殺。

賴特家人代表律師克倫普（Benjamin Crump）表示，已經知悉波特的控罪。他認為政府反應如此迅速，是因為該州早有許多先例。賴特的哥哥拜仁（Dallas Bryant）表示，家人一直希望波特能被指控更嚴重的罪名。

美國警疑拔錯槍擊斃黑人青年 民眾無視宵禁示威（多圖） 【下一頁】

事件觸發美國多地發生種族平權示威，包括華盛頓特區、紐約市及加州周一（12日）都有示威者聚集，事發城市明尼阿波利斯市更連續3日都有示威。 波特及警察局長甘農（Tim Gannon）已於周二（13日）請辭，甘農在周一曾對記者表示，相信波特原本打算使用電槍。公布的視頻中清晰聽到一把女聲曾大叫「電槍」（Taser ），該女聲在射擊後更驚訝地表示：「天啊，我剛剛開槍打死了他。」（Holy s--- I just shot him）

責任編輯：李俊儀