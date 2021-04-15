新生代男演員朱鑑然率先佩戴ZENITH年度重點腕錶　以型格造型展現運動男神魅力

瑞士高級製錶品牌ZENITH於Watches & Wonder 2021 期間推出全新DEFY Extreme腕錶，防水深度達200米，於極端的條件下，亦無損其卓越性能。



為隆重其事，品牌特意請來前香港隊游泳代表，成功轉型為演員的朱鑑然 （Kevin）率先佩戴腕錶，以清新的陽光男孩Look為腕錶加添活力氣息。Kevin貴為新生代最具潛力的演員之一，近年參與多部重頭電影、電視劇的拍攝，加上其運動員的背景，曾代表香港參與多項國際賽事，絕對是演繹腕錶登峰造極的精準性能的不二之選。

全新的DEFY Extreme系列，線條、棱角、輪廓分明，以挑戰極限為重點，令人聯想起各種充滿挑戰性的戶外運動；與充滿活力氣息的Kevin非常相襯。

作為香港地區首位佩戴價值港幣144,100的DEFY Extreme腕錶的藝人，Kevin顯得雀躍萬分，拍攝造型照時盡顯男神魅力，他對腕錶愛不釋手，表示無論作為演員及運動員均需要突破極限，時刻挑戰自己，與腕錶的理念不謀而合。

ZENITH：觸手分秒之真



ZENITH激勵我們每個人心懷鴻鵠之志，砥礪前行，讓夢想成真。自1865年ZENITH成為首家具有現代意義的製錶商以來，腕錶便伴隨著有遠大夢想的傑出人物實現改變人類歷史的壯舉——Louis Blériot歷史性地飛越英倫海峽，Felix Baumgartner創紀錄地完成平流層高空自由落體突破音障。

以創新作為啟明星的Zenith在所有錶款中都配備內部開發和製造的非凡機芯。從首款自動計時碼錶El Primero，到計時精準度達1/100秒的高精準度計時碼錶DEFY El Primero21，以及通過一片單晶矽振盤革新30多個零件組成的傳統擒縱系統的DEFY Inventor創想家腕錶，品牌始終致力於超越自我，不斷創新。自1865年以來，ZENITH陪伴著那些敢於挑戰自己並為理想積極奮鬥的人們，共同創造瑞士製錶業的未來。觸手分秒之真，就在當下。

DEFY EXTREME腕錶

型號：97.9100.9004/02.I001

特色：設計更強勁有力，更大膽矚目、1/100秒

計時機芯，品牌獨家設計，計時指針每秒旋轉一圈、1組擒縱機構用於時間顯示（36,000次/小時 - 5赫茲）；1組擒縱機構用於計時（360,000次/小時 - 50赫茲）、天文臺錶認證、全新可互換錶帶系統，2條錶帶包括：1條橡膠錶帶，搭配摺疊式錶扣；1條Velcro魔術貼錶帶。藍寶石水晶玻璃錶盤，旋入式錶冠。

機芯：El Primero 9004型自動上鏈機芯

振頻：36,000次/小時（5赫茲）

動力儲存：至少50小時

功能：中置時、分顯示。小秒針位於9時位置。

1/100秒計時功能：中置計時指針每秒旋轉一圈，30分鐘計時盤位於3時位置，60秒計時盤位於6時位置，計時動力儲存顯示位於12時位置。

修飾：黑色機芯主機板 + 獨特的緞光處理黑色擺陀

售價：HK$144,100

材質：微噴砂鈦金屬

防水深度：200米

直徑：45毫米

厚度：15.40毫米

錶盤：染色藍寶石水晶玻璃錶盤，配三個黑色計時盤

時標：鍍銠琢面覆Superluminova SLN C1超級夜光物料

指針：鍍銠琢面覆Superluminova SLN C1超級夜光物料

錶帶及錶扣：微噴砂鈦金屬錶鏈。同時隨附一條橡膠錶帶及一條Velcro®魔術貼錶帶。



（資料由客戶提供）