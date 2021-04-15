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【科技股女股神】Cathie Wood旗下3 ARK ETF 建倉Coinbase

股市 09:57 2021/04/15

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科技股女股神、被稱為「契媽」的Cathie Wood旗下方舟投資（ARK　Invest） 3 基金建倉美國最大加密貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）。ARK　Innovation　ETF（ARKK）隔晚（14日）購入逾51.25萬股Coinbase，佔基金0.7603%，同時沽出逾18.57萬股Tesla（美：TSLA）。

Coinbase升幅收窄  鮑威爾潑冷水【下一頁】

方舟投資旗下金融科技創新主題基金ARKF隔晚則買入近8.96萬股Coinbase，佔基金0.7579%，同時沽出近3.75萬股洲際交易所集團（美：ICE）及逾7.33萬股PayPal（美：PYPL）。

另外其互聯網創新主題基金ARKW隔晚亦建倉Coinbase，涉及逾14.7萬股，佔基金0.7598%，同時沽出逾5.7萬股Tesla及逾6.3萬股澳洲軟件企業Atlassian（美：TEAM）。

美國最大加密貨幣交易平台Coinbase在納斯特首日掛牌向好，開盤報381美元，較上市參考價250美元高52%，最高見429.54美元 ； 惟其後股價升幅明顯收窄，收報328.28美元，較參考價高31.31%。

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編輯：吳敏芳

美股 ETF 基金 買入 PayPal（美：PYPL）

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【長實回購】長實升3%　回購上限由3.3億股提高至3.8億股、代價升至近194億

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