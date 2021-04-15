▲ 小小金甲蟲仍有望高飛

自第一季美國十年期債息急升成為市場焦點，金甲蟲應聲受壓。重溫我們的金價模型，模型中的黃金價格受兩大因素影響——美國國債和美滙指數。兩者都皆與黃金價格呈負面關係，當兩者上升時則會令金價受壓，換句話說，債息和美匯就是黃金的負面因素。那麼金甲蟲仍有機會高飛嗎？

首先，美國國債和美滙不會無限地上升。在美國十年期國債孳息率在上月觸及1.75厘的高位後回落，雖然我們預期債息有機會在今年底前觸及2厘，但以現時情況來看，債息走勢相對早前平穩，有利黃金價格。其次，民眾生活逐步回復常態有助黃金銷售。金條和金飾的兩大需求主要來自兩大人口大國印度和中國。在去年疫情最嚴峻的情況下，不少的節日慶典和婚嫁活動都被逼取消或延遲，令實物金的銷售下降。但現時的情況已有改善，金飾的銷售有望回升。再者，各大央行是黃金最大的持有人，她們穩定佔據供應量約三分一。在環球主要央行普遍實行寬鬆貨幣政策的環境下，各國央行仍可能繼續增持黃金來分散其貨幣風險，同時亦被視負利率的替代投資。

在第一季，通脹的憂慮和美國經濟加速的復甦步伐的展望推動美國十年期債息和美滙上升，在雙重不利因素下，金價在下跌超過一成，直至最近兩大因素稍作喘定，金價才持續慢步回升。這不但證明了金價模型的有效性，還顯示出若以現時因素計算，金價在年底前有機會達到目標價每盎司2,000美元。