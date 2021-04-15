  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 10:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小小金甲蟲仍有望高飛

宏觀解讀 09:55 2021/04/15

分享：

小小金甲蟲仍有望高飛

自第一季美國十年期債息急升成為市場焦點，金甲蟲應聲受壓。重溫我們的金價模型，模型中的黃金價格受兩大因素影響——美國國債和美滙指數。兩者都皆與黃金價格呈負面關係，當兩者上升時則會令金價受壓，換句話說，債息和美匯就是黃金的負面因素。那麼金甲蟲仍有機會高飛嗎？

首先，美國國債和美滙不會無限地上升。在美國十年期國債孳息率在上月觸及1.75厘的高位後回落，雖然我們預期債息有機會在今年底前觸及2厘，但以現時情況來看，債息走勢相對早前平穩，有利黃金價格。其次，民眾生活逐步回復常態有助黃金銷售。金條和金飾的兩大需求主要來自兩大人口大國印度和中國。在去年疫情最嚴峻的情況下，不少的節日慶典和婚嫁活動都被逼取消或延遲，令實物金的銷售下降。但現時的情況已有改善，金飾的銷售有望回升。再者，各大央行是黃金最大的持有人，她們穩定佔據供應量約三分一。在環球主要央行普遍實行寬鬆貨幣政策的環境下，各國央行仍可能繼續增持黃金來分散其貨幣風險，同時亦被視負利率的替代投資。

在第一季，通脹的憂慮和美國經濟加速的復甦步伐的展望推動美國十年期債息和美滙上升，在雙重不利因素下，金價在下跌超過一成，直至最近兩大因素稍作喘定，金價才持續慢步回升。這不但證明了金價模型的有效性，還顯示出若以現時因素計算，金價在年底前有機會達到目標價每盎司2,000美元。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 北亞股市在MSCI新興市場指數的權重上升
2021/04/01
北亞股市在MSCI新興市場指數的權重上升
星級展望 - 東盟半導體板塊仍有支持
2021/03/25
東盟半導體板塊仍有支持
星級展望 - 股票通推動港股
2021/03/18
股票通推動港股
星級展望 - 日本雖有利好因素　但結構性問題依然存在
2021/03/11
日本雖有利好因素　但結構性問題依然存在
星級展望 - 整體股市升勢保持不變
2021/03/04
整體股市升勢保持不變
經濟 金價 黃金 美國 美元

上一篇文章

【科技股女股神】Cathie Wood旗下3 ARK ETF 建倉Coinbase

下一篇文章

【科網巨企】市監局公布第二批互聯網企業承諾書 含騰訊、快手、嗶哩嗶哩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股市況】道指收市升53點　納指跌1%　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）
【美股市況】道指收市升53點　納指跌1%　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）