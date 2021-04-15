【大行點睇】包裝水市佔率持續提高 高盛首予農夫山泉「買入」評級

高盛發表報告，預計農夫山泉 （09633） 將持續在內地包裝水的市場提高市佔率，同時進入軟性飲品市場的其他部分，後者市場規模達到近1,500億美元。

高盛預計農夫山泉2020年至2025年收入的複合年均增長率將達到17%，每股盈利增速更達到兩成，而農夫山泉在內地包裝水市佔率將由2019年的21%增至2025年近30%。同時，該行指出公司可以與其他飲品進行交叉銷售，開始包括茶及功能性飲品，同時進入中國較偏遠的城市。高盛又預計公司定價能力強，加上規模經濟，有能力抵銷部分成本上漲的影響。

高盛首予農夫山泉「買入」評級，目標價為48元，相當於2026年預測市盈率40倍。今日農夫山泉股價升近1.5%至39.2元。

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