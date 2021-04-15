【美股戰報】業績不對辦被沒收近1億美元股份 GME CEO見財化水仲要準備失業？

早前因為「迫空」而為全球投資者認識的GameStop（GME），昨日（14日）公布基CEO George Sherman因為沒有達到業績指標，因此被沒有近58.7萬股的股票獎勵。該批股票於2019年4月發放，以昨日收市價計，價值大約9,800萬美元。另外，公司COO亦被收近11.9萬股獎勵，對應價值約1,800萬美元。

另外，本周有報導指公司正物色換人接替CEO一職，把公司由實體遊戲零售商轉型為電子商務公司。早前公司已招聘亞馬遜前高層Elliott Wilke出任首席增長官。

GME難昨日收市升18.1%至166.53美元，年初至今升幅近800%。

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