【港股市況】恒生指數早段跌百點　長實提高回購上限股價升3%（不斷更新）

美股個別發展，道指升53點，納指挫近1%。港股今早輕微低開。恒生指數開報28872點，跌28點，恒生科技指數跌0.2%，報8212點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。體育用品股上升，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾2%。

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即市走勢︰

【10：30】快手科技 （01024） 跌幅擴大至逾5%，破底低見246.6元創上市新低。內地市場監管總局公布第二批互聯網平台企業《依法合規經營承諾》，包括快手。

【10：25】社保基金減持中行套現2.3億元 股息率逾7厘 綜合目標價3.8元（附大行目標價）

【10：19】快手科技 （01024） 最新跌近4%，低見250元。

【10：16】山東墨龍 （00568） 挫近一成，低見3.24元。山東墨龍料首季虧損介乎9500萬元至1.15億元人民幣，較去年同期虧損約7405萬元人民幣有所擴大。

【10：14】美團 （03690） 轉升0.1%，高見287.2元。

【10：07】港股跌逾200點，恒指跌約225點，報28675點。科指跌1.6%，報8092點。

【10：05】國藥 （01099） 股價逆市升半成，破頂高見22元。國藥集團中國生物日前在微信公眾號表示，截至4月12日其兩個附條件上市新冠滅活疫苗國內接種超過一億劑，未發現與疫苗相關的嚴重不良反應。

【10：03】【體育用品股】體育股繼續受追捧 李寧升3%

【10：00】中芯國際 （00981） 跌逾1%。聯交所資料顯示，國家集成電路產業基金減持中芯國際H股，每股平均價26.15元，涉及4,500萬股，持股比例由10.19%，降至9.62%。

【中芯981】國家隊減持中芯國際4500萬股 套現11.8億

【09：59】長實 （01113） 升幅擴大至3%，高見48.55元；至於長和 （00001） 升0.2%。

【09：48】贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜，惟股價隨市跌0.3%。

【TSLA概念股】贛鋒鋰業再發盈喜 首季料多賺至少57倍

【09：48】港股跌幅擴大至200點，一度跌穿28700點，低見28691點；科指跌1.7%，報8083點。

【09：46】聯易融科技 （09959） 升3%，破頂高見22.2元創上市後新高。

【09：44】三桶油受惠原油庫存下降油價反彈近5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） 分別逆市升1%。

【09：42】莊園牧場 （01533） 升逾兩成，破頂高見8.03元。莊園牧場預期首季純利介乎1900萬元至2200萬元人民幣，按年增2.8至3.1倍。

【09：40】ATMXJ下跌，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.4%。

【科網巨企】市監局公布第二批互聯網企業承諾書 騰訊、快手、嗶哩嗶哩等

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【09：38】長實 （01113） 升幅擴大至逾2%，高見48.2元。

【09：36】滙豐 （00005） 跌0.8%，滙豐落實將4個滙豐高級管理層由倫敦轉駐香港。

【滙豐HSBC】滙豐落實將4名主管從倫敦調任至香港 祈耀年：調動凸顯亞太區重要性

【09：35】康希諾生物 （06185） 未止跌，股價今早續跌半成，低見271.2元。

【國產疫苗】康希諾生物澄清百萬人測試中未見血栓報告、兩成跌幅縮一半 聲稱與強生阿斯利康「腺病毒載體」不同

【09：32】百融雲創 （06608） 股價逆市升逾4%，高見24.7元，百融雲創首季收入按年增長九成。

【09：31】港股開市後跌幅擴大至150點，報28748點。科指跌1%，報8143點。

【09：30】雲鋒金融 （00376） 逆市升逾9%，高見3.2元，成交2.6億元。

【09：29】長實 （01113） 升0.9%，宣布回購的股份數目上限將由3.3億股股份提高至3.8億股股份。

【長實回購】長實：回購上限由3.3億股提高至3.8億股 代價升至近194億

【09：23】美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）周三上市，走勢先高後低，收市僅升31.2%，收報328.28美元，比特幣回落至63000美元水平。火幣科技 （01611） 跌近8%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾4%；美圖 （01357） 跌逾2%。

【Coinbase上市】Coinbase收市報328.28美元、高參考價31%

【09：22】恒生指數開報28872點，跌28點，恒生科技指數跌0.2%，報8212點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。體育用品股上升，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾2%。

外電引述知情人士表示，阿里巴巴正在與銀行談判，以修改和延長將於2022年到期的51.5億美元循環信貸。

【安踏2020】安踏首季銷售額大增 FILA品牌最少升75%

【09：13】期指開報28845點，跌70點或0.2%。

【08：49】恒指黑期跌約56點，報28819點；道指期貨升52點，報33676點。

【07：45】百融雲創首季收入近4.1億元人民幣 按年增長92%

【07：45】港股ADR收報28739點，跌160點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.79元，跌0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報616.28元，跌7.22元或1.2%。

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【07：30】摩通與高盛盈利佳，一度刺激道指與標指齊破頂，惟高位反覆回順；聯儲局主席鮑威爾放風或減買債，科技股普遍受壓，納指挫近1%。道指一度抽高233點，收報33700點，僅升53點；標指收報4124點，跌16點；納指收報13857點，跌138點。

【開市9點半】長實提高回購上限 Coinbase首日上市高參考價31% 未如預期狂熱 國家隊減持中芯

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責任編輯︰梁浩碩