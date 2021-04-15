【港股市況】恒指黑期跌約56點　道指期貨升52點（不斷更新）

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【Coinbase上市】加密貨幣交易所幣安︰因市場波動 推遲Coinbase股票代幣上市
美股個別發展，道指升53點，納指挫近1%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開160點，恒指料開報28739點。滙豐 （00005） ADR折合報45.79元，跌0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報616.28元，跌7.22元或1.2%。
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即市走勢︰
【08：49】恒指黑期跌約56點，報28819點；道指期貨升52點，報33676點。
【07：45】百融雲創首季收入近4.1億元人民幣 按年增長92%
【07：45】港股ADR收報28739點，跌160點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.79元，跌0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報616.28元，跌7.22元或1.2%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】摩通與高盛盈利佳，一度刺激道指與標指齊破頂，惟高位反覆回順；聯儲局主席鮑威爾放風或減買債，科技股普遍受壓，納指挫近1%。道指一度抽高233點，收報33700點，僅升53點；標指收報4124點，跌16點；納指收報13857點，跌138點。
【開市9點半】長實提高回購上限 Coinbase首日上市高參考價31% 未如預期狂熱 國家隊減持中芯
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責任編輯︰梁浩碩