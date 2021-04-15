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【港股市況】恒指黑期跌約56點　道指期貨升52點（不斷更新）

股市 08:54 2021/04/15

分享：

美股個別發展，道指升53點，納指挫近1%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開160點，恒指料開報28739點。滙豐 （00005） ADR折合報45.79元，跌0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報616.28元，跌7.22元或1.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【08：49】恒指黑期跌約56點，報28819點；道指期貨升52點，報33676點。

【07：45】百融雲創首季收入近4.1億元人民幣　按年增長92%

【07：45】港股ADR收報28739點，跌160點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.79元，跌0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報616.28元，跌7.22元或1.2%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】摩通與高盛盈利佳，一度刺激道指與標指齊破頂，惟高位反覆回順；聯儲局主席鮑威爾放風或減買債，科技股普遍受壓，納指挫近1%。道指一度抽高233點，收報33700點，僅升53點；標指收報4124點，跌16點；納指收報13857點，跌138點。

【開市9點半】長實提高回購上限　Coinbase首日上市高參考價31%　未如預期狂熱　國家隊減持中芯

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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