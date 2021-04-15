【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港0.5%　夜期升48點　北水減持騰訊逾11億（不斷更新）

美股新舊經濟股濟升，銀行股造好，高盛、美銀及摩通等盈利帶動，道指及標指創新高，道指早段曾升逾200點，納指升1%，恒指夜期升48點，報28828點。

ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 45.57 -0.2% 百度美股 210.56 +0.1% 阿里巴巴美股 232.77 -0.4% 騰訊ADR 622.84 +0.5% 網易ADR 164.68 +0.7% 京東美股 303.15 +0.7%

港股輕微低開28點後跌幅擴大，恒生指數曾跌逾300點，尾市跌幅收窄，恒生指數收報28793點，跌107點，成交1245億元。恒生科技指數跌1%，報8142點。快手科技 （01024） 跌逾7%；小米 （01810） 轉升0.6%；長實 （01113） 升逾2%。體育用品股造好，李寧 （02331） 破頂升3%。

北水全日賣出逾5億，當中減持騰訊（00700）逾11億元。

北水資金動態：

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【疫苗接種】港府擴大疫苗接種年齡至16歲或以上 復必泰最低16歲、科興疫苗18歲

即市走勢︰

【21：35】夜期升48點

【20：39】夜期升75點，高水62點。

【19：17】夜期升30點，高水17點。

【18：02】夜期升63點。

【18：00】北水淨賣出逾5億元，當中騰訊（00700）、中移動（00941）及贛鋒鋰業（01772）分別流出11.75億元、3.83億元及2.58億元。平安好醫生（01833）、中海油（00883）及李寧（02331）分別流入2.73億元、2.43億元及1.18億元。

【17：29】恒指夜期升45點，報28825點，高水32點。

【16：20】李寧升3%破頂 海通指大中華運動時尚市場規模最大

【16：10】恒生指數收報28793點，跌107點，成交1245億元。恒生科技指數跌1%，報8142點。快手科技 （01024） 跌逾7%；小米 （01810） 轉升0.6%；長實 （01113） 升逾2%。體育用品股造好，李寧 （02331） 破頂升3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌143點，報28757點。

【15：51】江西銅業 （00358） 升近7%，高見17.46元。

【15：46】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至4%，高見67.3元。

【15：36】港股尾市跌約150點，報28750點；科指跌1.3%，報8122點。

【15：21】小米 （01810） 轉升0.2%。

【小米回購】小米連續第8日回購 涉資1.99億元

【15：12】農夫山泉 （09633） 逆市升逾1%，高見39.45元。高盛首予農夫山泉「買入」評級，目標價48元。

【15：08】恒指跌幅收窄至約130點，報28769點。

【15：02】上證全日跌0.5%；深證跌0.4%；創業板指跌0.5%。

【14：55】快手 （01024） 跌幅略收窄至7%，曾跌逾9%，低見235元創上市新低。

【14：53】港股跌幅進一步收窄至200點內，恒指跌180點，報28720點；科指跌1.2%，報8126點。

【14：35】敘福樓逆市升13%破頂重上招股價 黃傑龍︰終於返家鄉了

【13：54】大市跌幅略為收窄至約230點，報28671點。

【13：40】叙福樓集團 （01978） 股價逆市升逾9%，破頂高見1.19元。

【13：34】車股向下，其中比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 跌1%；長汽 （02333） 跌0.6%；五菱汽車 （00305） 跌逾2%。另一方面，恒大汽車 （00708） 逆市升1%

【13：21】濠賭股下跌，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾3%；金沙 （01928） 跌逾2%。澳門衛生局宣布，已向阿斯利康疫苗生產商提出暫緩供貨的要求。

【13：15】眾安在綫 （06060） 首季原保險保費收入約44.98億元人民幣，按年升約28.3%，惟股價跌半成，低見46.8元。

【13：14】友邦 （01299） 股價逆市靠穩，升0.5%，今早曾高見100.3元。

【13：00】港股午後初段跌近300點，恒生指數跌280點，報28620點；科指跌1.9%，報8066點。

石SIR今日推介領展

【12：57】馬雲現身普京召開視像會議 阿里巴巴被重罰後首次露面、全程未發言

【12：45】譽宴傳要求員工打疫苗 須交文件證不宜接種 否則4月底停工

【12：35】特步首三個月零售銷售按年增55% 股價半日跌逾2%

【12：05】騰訊重組事業群架構、騰訊音樂等高層執位 分析料涉短視頻進攻無大成果

【12：05】【長和系】屈臣氏O+O顧客群消費額是實體店顧客3倍 今年增設1,000家實體店

【12：00】恒生指數半日跌276點，報28623點，成交684億元。恒生科技指數跌1.9%，報8065點。快手科技 （01024） 挫8%創上市新低，市值跌破萬億；長實 （01113） 提高回購上限，逆市造好升逾2%；國藥 （01099） 升近7%。

【11：47】恒指中午收市前跌約315點，報28583點；科指跌2.3%，報8040點。

【11：33】內地股市下跌，上證半日跌1.2%；深證、創業板指跌1.4%。

【11：27】科指跌2.3%，報8039點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌2%；美團 （01810） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【11：14】國藥 （01099） 逆市造好，股價升幅擴大至逾7%，破頂高見22.35元。

【10：59】港股最新跌逾300點，報326點，報28574點；科指跌2.3%，報8040點。

【10：51】快手 （01024） 跌勢未止，最新跌8%，低見239元，成交近15億元，市值跌破萬億。

【10：47】長實 （00001） 升幅略收窄至2.6%，報48.3元。

【10：46】港股跌幅擴大至近300點，報28610點，科指跌2%，報8063點。

【10：42】快手科技 （01024） 跌逾6%，低見241元上市新低。

【快手股價】快手跌逾6.5% 創上市新低

【10：41】國壽 （02628） 跌逾1%；平保 （02318） 跌2%；財險 （02328） 跌0.7%；太保 （02601） 跌逾3%。報道指銀保監近期相繼下發亂象治理、調研摸底的多個文件，從專項整治虛假銷售現狀，到摸底佣金制度、監管空白等誘因，全面檢查人身險銷售情況，有針對性地擬定人身險銷售管理制度。

【10：30】快手科技 （01024） 跌幅擴大至逾5%，破底低見246.6元創上市新低。內地市場監管總局公布第二批互聯網平台企業《依法合規經營承諾》，包括快手。

【10：25】社保基金減持中行套現2.3億元 股息率逾7厘 綜合目標價3.8元（附大行目標價）

【10：19】快手科技 （01024） 最新跌近4%，低見250元。

【10：16】山東墨龍 （00568） 挫近一成，低見3.24元。山東墨龍料首季虧損介乎9500萬元至1.15億元人民幣，較去年同期虧損約7405萬元人民幣有所擴大。

【10：14】美團 （03690） 轉升0.1%，高見287.2元。

【10：07】港股跌逾200點，恒指跌約225點，報28675點。科指跌1.6%，報8092點。

【10：05】國藥 （01099） 股價逆市升半成，破頂高見22元。國藥集團中國生物日前在微信公眾號表示，截至4月12日其兩個附條件上市新冠滅活疫苗國內接種超過一億劑，未發現與疫苗相關的嚴重不良反應。

【10：03】【體育用品股】體育股繼續受追捧 李寧升3%

【10：00】中芯國際 （00981） 跌逾1%。聯交所資料顯示，國家集成電路產業基金減持中芯國際H股，每股平均價26.15元，涉及4,500萬股，持股比例由10.19%，降至9.62%。

【中芯981】國家隊減持中芯國際4500萬股 套現11.8億

【09：59】長實 （01113） 升幅擴大至3%，高見48.55元；至於長和 （00001） 升0.2%。

【09：48】贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜，惟股價隨市跌0.3%。

【TSLA概念股】贛鋒鋰業再發盈喜 首季料多賺至少57倍

【09：48】港股跌幅擴大至200點，一度跌穿28700點，低見28691點；科指跌1.7%，報8083點。

【09：46】聯易融科技 （09959） 升3%，破頂高見22.2元創上市後新高。

【09：44】三桶油受惠原油庫存下降油價反彈近5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） 分別逆市升1%。

【09：42】莊園牧場 （01533） 升逾兩成，破頂高見8.03元。莊園牧場首季純利介乎1900萬元至2200萬元人民幣，按年增2.8至3.1倍。

【09：40】ATMXJ下跌，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.4%。

【科網巨企】市監局公布第二批互聯網企業承諾書 騰訊、快手、嗶哩嗶哩等

【美團股價】美團涉不正當競爭 被判向阿里巴巴旗下餓了麼賠償35萬人幣

【09：38】長實 （01113） 升幅擴大至逾2%，高見48.2元。

【09：36】滙豐 （00005） 跌0.8%，滙豐落實將4個滙豐高級管理層由倫敦轉駐香港。

【滙豐HSBC】滙豐落實將4名主管從倫敦調任至香港 祈耀年：調動凸顯亞太區重要性

【09：35】康希諾生物 （06185） 未止跌，股價今早續跌半成，低見271.2元。

【國產疫苗】康希諾生物澄清百萬人測試中未見血栓報告、兩成跌幅縮一半 聲稱與強生阿斯利康「腺病毒載體」不同

【09：32】百融雲創 （06608） 股價逆市升逾4%，高見24.7元，百融雲創首季收入按年增長九成。

【09：31】港股開市後跌幅擴大至150點，報28748點。科指跌1%，報8143點。

【09：30】雲鋒金融 （00376） 逆市升逾9%，高見3.2元，成交2.6億元。

【09：29】長實 （01113） 升0.9%，宣布回購的股份數目上限將由3.3億股股份提高至3.8億股股份。

【長實回購】長實：回購上限由3.3億股提高至3.8億股 代價升至近194億

【09：23】美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）周三上市，走勢先高後低，收市僅升31.2%，收報328.28美元，比特幣回落至63000美元水平。火幣科技 （01611） 跌近8%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾4%；美圖 （01357） 跌逾2%。

【Coinbase上市】Coinbase收市報328.28美元、高參考價31%

【09：22】恒生指數開報28872點，跌28點，恒生科技指數跌0.2%，報8212點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。體育用品股上升，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾2%。

外電引述知情人士表示，阿里巴巴正在與銀行談判，以修改和延長將於2022年到期的51.5億美元循環信貸。

【安踏2020】安踏首季銷售額大增 FILA品牌最少升75%

【09：13】期指開報28845點，跌70點或0.2%。

【08：49】恒指黑期跌約56點，報28819點；道指期貨升52點，報33676點。

【07：45】百融雲創首季收入近4.1億元人民幣 按年增長92%

【07：45】港股ADR收報28739點，跌160點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.79元，跌0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報616.28元，跌7.22元或1.2%。

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【07：30】摩通與高盛盈利佳，一度刺激道指與標指齊破頂，惟高位反覆回順；聯儲局主席鮑威爾放風或減買債，科技股普遍受壓，納指挫近1%。道指一度抽高233點，收報33700點，僅升53點；標指收報4124點，跌16點；納指收報13857點，跌138點。

【開市9點半】長實提高回購上限 Coinbase首日上市高參考價31% 未如預期狂熱 國家隊減持中芯

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責任編輯︰梁浩碩