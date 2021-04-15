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【Coinbase上市】加密貨幣交易所幣安︰因市場波動　推遲Coinbase股票代幣上市

股市 08:30 2021/04/15

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加密貨幣交易所幣安︰因市場波動　推遲Coinbase股票代幣上市

加密貨幣交易所幣安（Binance）表示，因應市場波動，暫時延遲讓Coinbase（美：COIN）股票代幣（Stock Token）上市，至於特斯拉（美︰TSLA）的股票代幣交易則不受影響。Binance表示，Coinbase股票代幣對開放交易後，將另行公布。

Coinbase收市報328.28美元、高參考價31%，詳情請看【下一頁】

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Coinbase周三上市，直接上市參考價為250美元，開報381美元，較參考價高52%，走勢先高後低，曾高見429.54美元，高71.8%，收市僅升31.2%，收報328.28美元，成交298.54億美元。

根據日前Binance聲明，Coinbase的股票代幣將隨Coinbase於納斯達克上市後同步開放交易。Binance用戶可以零佣方式交易Coinbase股票，同時還可獲得股息。

【Coinbase上市】Coinbase行政總裁再表彰中本聰　加密貨幣行業仍處早期

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全球最大加密貨幣交易所幣安Binance傳被監管部門調查 平台交易量遠超Coinbase

責任編輯︰梁浩碩

美股 虛擬貨幣 股票

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