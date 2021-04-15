【美股收市】納指挫近1% 道指微揚 Coinbase首掛升幅縮至31%

美股本周開展業績期，兩大投行摩根大通與高盛盈利佳，一度刺激道指與標指齊破頂，惟高位反覆回順 ; 儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)放風或減買債，科技股普遍受壓，納指挫近1%。

道指一度抽高233點，收報33700點，僅升53點；標指收報4124點，跌16點；納指收報13857點，跌138點。

美國最大加密貨幣交易平台Coinbase在納斯特首日掛牌向好，開盤報381美元，較上市參考價250美元高52%，最高見429.54美元 ; 惟其後股價升幅明顯收窄，收報328.28美元，較參考價高31.31%。

聯儲局公布最新經濟「褐皮書」，指美國經濟復甦勢頭維持不變，主要由消費開支強勁，以及勞動市場改善所推動，但通脹預料將持續上揚。

儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周三表示，儲局在打算加息前，會先削減買債規模 ; 當去年12月所定的目標取得重大進展時，才是收縮量寬買債規模的時機，惟強調距離實際加息還有相當長時間 ，局方仍未就是否縮減資產負債表作出決策。 至於加息行動，取決於經濟所取得的進展，公開市場委員會(FOMC)極度不可能在明年底之前採取行動。他補充，大部分成員都不預期2024年前會上調基準利率。

美債息應聲回升，科技股表現乏力，Facebook跌2.2%，亞馬遜下挫2%，蘋果回吐1.8%；高盛則升2.3%，為升幅最大道指成份股。

金價下滑，紐約6月期金收市跌0.7%，報1736.3美元。國際油價則受惠美國原油庫存減少，急升近5%。紐約期油收市升2.97美元或4.9%，報59.64美元，為一個月高。倫敦布蘭特期油收市升4.6%，報66.58美元。

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責任編輯：柯志宏