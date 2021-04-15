  • 21°C
香港時間 : 2021415日 (四) 06:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】納指挫近1% 道指微揚 Coinbase首掛升幅縮至31%

股市 04:10 2021/04/15

分享：

美股本周開展業績期，兩大投行摩根大通與高盛盈利佳，一度刺激道指與標指齊破頂，惟高位反覆回順 ; 儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)放風或減買債，科技股普遍受壓，納指挫近1%。
道指一度抽高233點，收報33700點，僅升53點；標指收報4124點，跌16點；納指收報13857點，跌138點。
美國最大加密貨幣交易平台Coinbase在納斯特首日掛牌向好，開盤報381美元，較上市參考價250美元高52%，最高見429.54美元 ; 惟其後股價升幅明顯收窄，收報328.28美元，較參考價高31.31%。

聯儲局公布最新經濟「褐皮書」，指美國經濟復甦勢頭維持不變，主要由消費開支強勁，以及勞動市場改善所推動，但通脹預料將持續上揚。

儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周三表示，儲局在打算加息前，會先削減買債規模 ; 當去年12月所定的目標取得重大進展時，才是收縮量寬買債規模的時機，惟強調距離實際加息還有相當長時間 ，局方仍未就是否縮減資產負債表作出決策。 至於加息行動，取決於經濟所取得的進展，公開市場委員會(FOMC)極度不可能在明年底之前採取行動。他補充，大部分成員都不預期2024年前會上調基準利率。

美債息應聲回升，科技股表現乏力，Facebook跌2.2%，亞馬遜下挫2%，蘋果回吐1.8%；高盛則升2.3%，為升幅最大道指成份股。

金價下滑，紐約6月期金收市跌0.7%，報1736.3美元。國際油價則受惠美國原油庫存減少，急升近5%。紐約期油收市升2.97美元或4.9%，報59.64美元，為一個月高。倫敦布蘭特期油收市升4.6%，報66.58美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

美股 加息 鮑威爾 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 通脹 褐皮書

上一篇文章

【美股市況】道指收市升53點　納指跌1%　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）

下一篇文章

儲局褐皮書指經濟續復甦 鮑威爾放風或減買債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指收市升53點　納指跌1%　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）
【美股市況】道指收市升53點　納指跌1%　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌