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儲局褐皮書指經濟續復甦 鮑威爾放風或減買債

股市 03:33 2021/04/15

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聯儲局周三公布最新經濟「褐皮書」，指美國經濟復甦勢頭維持不變，但通脹預料將持續上揚。儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在華盛頓經濟俱樂部發表講話，預期明年之前極不可能採取加息行動，惟可能在加息之前就減少債券購買量。
報告指出，自2月下旬至4月初，全美經濟活動均處於溫和增長，消費開支表現強勁。與此同時，入口貨品成本上漲，牽動美國多個地區的通脹溫和上升，部分地區升幅較大，預料上升勢頭短期內維持不變。

鮑威爾周三指出，美國經濟似乎出現拐點，經濟和就業人口增長都進入加速期。他指儲局會等到通脹持續達2%目標和勞工市場完全復甦，才會考慮加息，但預料這兩個指標在明年底前都不大可能達到。他補充，儲局公開市場委員會大部分成員都不預期2024年前會上調基準利率。

鮑威爾又稱，儲局在打算加息前，會先削減買債規模 ; 當去年12月所定的目標取得重大進展時，才是收縮量寬買債規模的時機，惟強調距離實際加息還有相當長時間，儲局亦尚未就是否大幅收縮資產負債表作出決定。

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責任編輯：柯志宏

加息 鮑威爾 量化寬鬆 通脹 褐皮書 美國聯儲局

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