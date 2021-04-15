【Coinbase上市】Coinbase升幅收窄至25% 報313美元 鮑威爾潑冷水

虛擬貨幣交易所第一股的Coinbase(美:COIN)周三在Nasdaq首日掛牌，開盤報381美元，較上市參考價250美元高52%，最高見429.54美元，惟其後升幅收窄，截至今晨3時10分，報313美元，較參考價高25%。

儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周三表示，加密貨幣主要是為了押注價格上漲，尚未達到支付機制的地位。他認為，加密貨幣確是進行投機的工具，並沒有真正被積極地用作支付。

在Coinbase上市之際，虛擬貨幣「龍頭」比特幣先升後回，曾越6.4萬美元，最新報62292美元，跌0.7%；以太幣升3.5%，報2,344.9美元；而狗狗幣（Dogecoin）炒風瘋狂，急升38%，報0.124321美元。

金融市場上對於加密貨幣、尤其是比特幣價值的爭論仍在繼續，BCA Research旗下產品Counterpoint的首席策略師Dhaval Joshi認為，比特幣可升至12萬美元。

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責任編輯：柯志宏