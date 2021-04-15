【開市9點半】長實提高回購上限　Coinbase首日上市高參考價31%　未如預期狂熱　國家隊減持中芯

（1）長實集團 （01113）把回購股份上限將由3.3億股提高至3.8億股，相當於已發行股份總數約10.29%，回購要約價仍為每股51元，意味回購代價由170億元升至193.8億元。長實稱，由為接獲股東反饋而作出，而發行將出現淨減少，對股東有利。長實於3月中公布，擬動用170億從李嘉誠基金會收購4項基建資產。

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【長實回購】長實：回購上限由3.3億股提高至3.8億股 代價升至近194億

（2）Coinbase昨晚首日上市，高見429.54美元，高參考價71.8%，低見310美元，收市報328.28美元，高31.3%，未如預期狂熱，市值約650億美元。

【Coinbase上市】Coinbase收市報328.28美元、高參考價31%

【Coinbase】Coinbase上市炒起狗狗幣、升逾80%比Bitcoin更勁 狗狗幣源於一代梗圖柴犬Doge

（3）騰訊 （00700） 公布將全球中期票據集資規模由200億美元增至300億美元，即折合約2325億港元。

【騰訊股價】騰訊擬發行最多300億美元中期票據 曾傳出延遲發行

（4）港交所 （00388） 前行政總裁李小加有新動向，他正式註冊成立「滴灌通香港投資」。

【李小加動向】李小加註冊成立「滴灌通投資」 與東英金融張高波齊任董事（第二版）

（5）Tesla（美：TSLA）概念股贛鋒鋰業 （01772）預計今年首季盈利增加57倍至65倍。

【TSLA概念股】贛鋒鋰業再發盈喜 首季料多賺至少57倍

（6）國家隊減持中芯國際H股，涉資近12億，減持後，或可繼續減低國家隊持股色彩。

【中芯981】國家隊減持中芯國際4500萬股 套現11.8億

（7）大行紛降京東（09618）利潤預測，原因是社區團購的投資增加。

【大行報告】京東加碼社區團購 大行降第一季利潤率預測

（8）市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書，今日將有第二批。

【科網股價】市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團等 未見騰訊、阿里

（9）美企業績期，投行業務收入大增，推動銀行股盈利大升。

【美企業績】高盛受惠SPAC熱潮首季純利大增5倍 創11年來最佳季度表現

【美企業績】摩根大通首季純利增4倍歷來最佳 CEO預警未來貸款需求仍然面臨挑戰

美股及港股ADR收市情況：

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：區嘉俊