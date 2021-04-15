【開市9點半】長實提高回購上限　Coinbase首日上市高參考價31%　未如預期狂熱　國家隊減持中芯

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百融雲創首季收入近4.1億元人民幣 按年增長92%
（1）長實集團 （01113）把回購股份上限將由3.3億股提高至3.8億股，相當於已發行股份總數約10.29%，回購要約價仍為每股51元，意味回購代價由170億元升至193.8億元。長實稱，由為接獲股東反饋而作出，而發行將出現淨減少，對股東有利。長實於3月中公布，擬動用170億從李嘉誠基金會收購4項基建資產。
即睇開市9點半：
【長實回購】長實：回購上限由3.3億股提高至3.8億股 代價升至近194億
（2）Coinbase昨晚首日上市，高見429.54美元，高參考價71.8%，低見310美元，收市報328.28美元，高31.3%，未如預期狂熱，市值約650億美元。
【Coinbase上市】Coinbase收市報328.28美元、高參考價31%
【Coinbase】Coinbase上市炒起狗狗幣、升逾80%比Bitcoin更勁 狗狗幣源於一代梗圖柴犬Doge
（3）騰訊 （00700） 公布將全球中期票據集資規模由200億美元增至300億美元，即折合約2325億港元。
【騰訊股價】騰訊擬發行最多300億美元中期票據 曾傳出延遲發行
（4）港交所 （00388） 前行政總裁李小加有新動向，他正式註冊成立「滴灌通香港投資」。
【李小加動向】李小加註冊成立「滴灌通投資」 與東英金融張高波齊任董事（第二版）
（5）Tesla（美：TSLA）概念股贛鋒鋰業 （01772）預計今年首季盈利增加57倍至65倍。
（6）國家隊減持中芯國際H股，涉資近12億，減持後，或可繼續減低國家隊持股色彩。
【中芯981】國家隊減持中芯國際4500萬股 套現11.8億
（7）大行紛降京東（09618）利潤預測，原因是社區團購的投資增加。
（8）市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書，今日將有第二批。
【科網股價】市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團等 未見騰訊、阿里
（9）美企業績期，投行業務收入大增，推動銀行股盈利大升。
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美股及港股ADR收市情況：
港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。
記者：區嘉俊