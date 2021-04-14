【長實回購】長實：回購上限由3.3億股提高至3.8億股　代價升至近194億

▲ 長實：回購上限由3.3億股提高至3.8億股 代價升至近194億

長江實業 （01113） 宣布，回購的股份數目上限將由3.3億股股份提高至3.8億股股份，相當於已發行股份總數約10.29%。長實表示，股份回購建議的其他條款維持不變，股份回購要約價仍為每股51元。這意味回購代價由170億元升至193.8億元。

長實表示，修訂股份回購建議根據3月18日收購及回購建議公布以來接獲股東的反饋而作出，旨在擴大公司對盈餘現金的調配。假設經修訂股份回購建議全面完成，與原有股份回購建議比較，已發行股份數目將因而出現淨減少，從而增加財務收益及提高資本回報，將對全體股東有利。

長實3月中公布，擬動用170億元現金從李嘉誠基金會收購4項基建資產，包括長實已經持有的公用公司Northumbrian Water、Wales & West Utilities 及 Dutch Enviro Energy經濟權益。操作上，長實會以支付股份向李嘉誠基金會發行3.33億股份，每股作價51元。

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編輯：袁諾曦