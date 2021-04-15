【長實回購】長實增加回購上限股價升3%　李嘉誠李澤鉅持股再增、長孫李思德股權曝光

▲ 【長實回購】長實增加回購上限 李嘉誠李澤持股再增、長孫李思德股權曝光

長江實業 （01113） 早前宣布收購李嘉誠基金會基建資產和回購計劃，令李嘉誠、李澤鉅家族持股增加至逾45%。長實周三晚公布，回購的股份數目上限將由3.3億股股份提高至3.8億股股份，相當於長實已發行股份總數約10.29%。長實表示，股份回購建議的其他條款維持不變，股份回購要約價仍為每股51元。這意味回購代價由170億元升至193.8億元，李嘉誠、李澤鉅完成交易後持股比例也會輕微提高。

長實股價今早造好，最高見48.75元，約升3%，最新報48.2元，成交額1.73億元。

長實3月中公布，擬動用170億元代價從李嘉誠基金會收購4項基建資產，包括長實已經持有的公用公司Northumbrian Water、Wales & West Utilities 及 Dutch Enviro Energy經濟權益。操作上，長實會以支付股份向李嘉誠基金會發行3.33億股份，每股作價51元，其後回購相若股數，令到每股權益未受攤薄。

圖看長實收購資產

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有關操作被視為李嘉誠家族注入資產，變相增持長實，原訂持股量由35.99%增至45.02%。隨公司回購上限增加，李嘉誠、李澤鉅的控股股東集團持股會由35.99%增至45.60%，較早前公布為多。

值得注意是，長實是次公告交代多名家族成員個人持股量，李嘉誠長孫女、李澤鉅女兒李思德個人持股20.52萬股或0.0056%，市值近1000萬元，較李嘉誠次子李澤楷持股7.5萬股為高。

李澤鉅女兒李思德 據報出任李嘉誠基金會董事，可見【下一頁】

長實表示，修訂股份回購建議根據3月18日收購及回購建議公布以來接獲股東的反饋而作出，旨在擴大公司對盈餘現金的調配。假設經修訂股份回購建議全面完成，與原有股份回購建議比較，已發行股份數目將因而出現淨減少，從而增加財務收益及提高資本回報，將對全體股東有利。

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編輯：袁諾曦