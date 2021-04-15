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【納斯達克前主席】馬多夫獄中逝世 5000億元龐氏騙局主腦（第二版，附短片）

股市 18:05 2021/04/15

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馬多夫今在獄中逝世。

外電報道，美國史上最大宗龐氏騙局（Ponzi Scheme）主腦、前納斯達克交易所主席馬多夫周三（14日）在獄中病逝，享年82歲。馬多夫1970年代年設下世紀龐氏騙局，詐騙金額高達650多億美元（約5048.8億港元），於金融海嘯時騙局才被揭發，馬多夫其後被重囚入獄150年。

他早年開創馬多夫避險基金，榜標超高回報，但實際上從未替客戶投資，只是以新來投資者資金，支付初期的投資者利潤，運作數十年仍未被金融監管機構察覺。騙局最終在2008年金融海嘯無法支付贖回要求才曝光，瑞士銀行、滙豐、富通為受害者之一。

除了拖累投資者外，馬多夫多年來亦一直向家人隱瞞他所設計的龐氏騙局。長子在馬多夫入獄後上吊自殺，妻子一度嘗試自殺未果。

馬多夫如何成為最大金融騙子？

馬多夫行騙時間從1990年代開始，受害者遍佈全球。馬多夫公司的投資基金標榜每月約1%增長率，能夠給予客戶每年12%至13%的回報，吸引大批客戶投資。

馬多夫把客戶定位列為100萬美元以上的高端收入人士，更引入傳銷措施，遊說投資客戶拉攏更多顧客，以獲取佣金，擴大騙局規模。當客戶質疑馬多夫的高額回報過於反常時，客戶則會被要求退出投資。

有報道指，馬多夫在獄中仍不忘斂財，據指，他買下了物資供應處的每一盒熱巧克力粉，在獄中壟斷熱朱古力市場。外媒亦曾報道指，馬多夫在獄中相當受歡迎，不少獄友會向他詢問金融建議。

（第二版加入短片）

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編輯﹕賴奕羚

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