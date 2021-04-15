【營人物語@iM網欄】假日郊遊野餐小貼士

復活節長假期，最適宜到郊外走走，Amy提議一起野餐，我們都踴躍贊成。

Amy興奮地說：「菠蘿腸仔、薯片和雞翼都是我的最愛，就交由我來預備...」

Cindy立即反對：「不！我正努力減磅，這些引誘會令我的減磅成果功虧一簣。」她轉而問我:「營養師，有甚麼野餐食物好介紹？」

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我説：「我們四個人，可簡單自製火雞肉車厘茄雜菜沙律、煙三文魚芝士三文治、壽司卷等，亦可預備些水果；零食方面，可選擇非油炸薯片和米餅呢！」

Amy回應：「聽起來也不錯，但天氣開始回暖，這些食物會否容易變壞？」

我答：「沙律、三文治和壽司都屬冷凍食物，宜冷藏保存；若在戶外環境下，宜於一至兩小時內食畢，否則容易滋生大量細菌，引致食物中毒。我記得去年我們野餐時，也特意買了一個冷藏保溫箱，今年可再大派用場呢。」

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Emily說：「好！食物清單完成了，飲品方面...營養師不會建議我們只喝清水吧。」

我笑說：「清水當然屬最佳選擇！但也未免太掃興，我們可自製鮮果梳打，做法也簡單，先預備一些時令水果如士多啤梨、藍莓、熱情果和菠蘿等，洗淨切好後加入梳打水中便成，簡單之餘亦可消暑解渴。」

Cindy興奮地說：「食物和飲料也都安排好了，野餐後，我們就到附近租單車作戶外運動，那就可完全符合我的減磅日程！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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