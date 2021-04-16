【中芯981】中芯國際連續兩日遭國家隊減持　開市跌1.5%（第二版）

中芯國際 （00981） 被「國家隊」連續兩日減持。聯交所股權披露顯示，國家集成電路產業基金於4月12日（星期一），在場內減持5,500萬股中芯國際，平均每股價格25.5601元，涉及14.06億元。連同4月9日減持，國家集成電路產業基金兩個交易日累從中芯國際累計套現25.8億元。

昨僅跌0.1%中芯國際今早開市跌1.5%，最新報25.65元，成交額3640萬元。

國家集成電路產業基金4月9日已在場內減持中芯國際港股，每股平均價26.15元，涉及4,500萬股，涉資11.8億港元。

經兩個交易日減持後，國家集成電路產業基金持股中芯國際港股比例由10.19%，降至8.93%，以中芯國際今日收市價26.05元計，國家集成電路產業基金持股值183.7億港元。

中芯國際去年7月中登陸上海科創板之後，集成電路產業基金已四度披露減持中芯國際港股，對上兩次減持價均在近24元水平。

中芯國際上月底公布2020年度業績，全年純利按年增長204.9%至7.2億美元，收入增長25.4%至39.1億美元，增長主要受銷售晶圓的數量增加及產品組合變動所帶動。

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編輯：區嘉俊