  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯981】中芯國際連續兩日遭國家隊減持　國家集成電路產業基金累套25.8億

股市 18:37 2021/04/15

分享：

中芯國際 （00981） 被「國家隊」連續兩日減持。聯交所股權披露顯示，國家集成電路產業基金於4月12日（星期一），在場內減持5,500萬股中芯國際，平均每股價格25.5601元，涉及14.06億元。連同4月9日減持，國家集成電路產業基金兩個交易日累從中芯國際累計套現25.8億元。

國家集成電路產業基金4月9日已在場內減持中芯國際港股，每股平均價26.15元，涉及4,500萬股，涉資11.8億港元。

經兩個交易日減持後，國家集成電路產業基金持股中芯國際港股比例由10.19%，降至8.93%，以中芯國際今日收市價26.05元計，國家集成電路產業基金持股值183.7億港元。

中芯國際今早曾跌2%，收市跌幅僅0.1%，成交8.4億元。

中芯國際去年7月中登陸上海科創板之後，集成電路產業基金已四度披露減持中芯國際港股，對上兩次減持價均在近24元水平。

中芯國際上月底公布2020年度業績，全年純利按年增長204.9%至7.2億美元，收入增長25.4%至39.1億美元，增長主要受銷售晶圓的數量增加及產品組合變動所帶動。

相關文章：

【中芯股價】中芯國際全日跌4%　主要股東加碼配股套現逾40億元（第二版）

【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元、股價升4%　力抗美國打壓

編輯：區嘉俊

港股 H股 減持 中芯國際（00981）

上一篇文章

【保險】忠意保險推新危疾計劃　癌症中風等嚴重疾病可無限次賠償
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾百點　納期反彈0.7%　Coinbase盤前升逾7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾百點　納期反彈0.7%　Coinbase盤前升逾7%（不斷更新）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）