【尋人記】35年前購灣仔「縮水樓」 林小姐喻「貨不對辦」 嘆現今「納米樓」更不幸

相信大家都聽過「納米樓」或「龍床盤」，但「縮水樓」有沒有聽過？近日電視節目《尋人記》找來80年代「縮水樓事件」苦主之一的林小姐，當年林小姐購入位於灣仔的洋房，一房一廳，建築面積為332呎，但實用面積為162呎，售大約20萬。經對照一堆舊樓圖則後，節目組決定「落區」尋人，最後在灣仔街市附近一間家品店找到林小姐，節目組相約她在家樓下見面。

尋人的經過：

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從圖則上可見，客廳可放一套沙發、一張六人飯桌、和橫放一張雙人床。苦主林小姐表示，雖然她一人居住在此，但空間沒有比其他人狹窄。她把房間的牆壁拆了，放了一張單人床。房間只有一張大床般，當工作人員站在床邊時，房間已塞滿。另一名業主亦表示無奈，因為他從不知道單位面積這麼小，連打開桌子都沒有地方可站。床邊擋著房門口，當他們一進房間就已上床，下床出了客廳。由於屋契列明實用面積為162呎，加上業主們在房契上簽名，即使他們解釋不懂得看圖則，又沒有列明尺寸，仍投訴不果。

事隔35年，節目組找到已搬走的林小姐，她認為根本「貨不對辦」。如果照售樓說明書展示，只能放一張四呎半長的床。事件公開後，她被朋友取笑，甚至連很久沒見的朋友也說：「哎呀，你被騙了！」，她感到很丟臉。現在回想起來，林小姐認為自己當時是「糊里糊塗」，同時自己也有責任看清楚尺寸。

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後來，業主們向消委會投訴，事件拖了兩、三年後，發展商答應原價回購單位。由於樓價持續上升，不少業主寧願在市場沽出。林小姐在此單位住了5、6年後也決定賣了此單位，她笑言自己是「阿Q精神」不再介懷此事。

與「納米樓」相比之下，林小姐忽然覺得自己買了當年那層「縮水樓」不算很不幸，甚至她覺得買「縮水樓」的人可笑又可悲。現時，她搬進實用面積200多呎的舊樓單位，比起以前的洗碗盆像個大點的湯碗，再加一個小爐頭，沒有冰箱，她很喜歡這個廚房，起碼有三個爐頭。



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責任編輯：陳頌潔