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【Coinbase上市】Coinbase送每名員工100股 　以參考價計每人賺近20萬

股市 21:03 2021/04/14

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發言人指，公司為答謝員工，已向旗下1,700名全職員工送出公司股票，每人獲100股。

美國最大加密貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）今日（14日）將以直接形式上市，早前外電曾報道指，Coinbase擬向旗下部分員工送出股票。Coinbase發言人今（14日）證實有關報道內容，發言人指，公司為答謝員工，已向旗下1,700名全職員工送出公司股票，每人獲100股。以Coinbase周二公佈的上市參考價250美元計，即每名員工大賺25,000美元（約19.4萬港元）。

分析料Coinbase市值可逼1000億美元，詳情可見﹕【下一頁】

參考公司網站，現時Coinbase員工數量約為1700名，即今次將近所有員工（除短期合約工以外）均有份獲派Coinbase股票。

不過有投資者認為，直接上市參考價僅反映近期私募市場的Coinbase的交易價，未必等同於Coinbase開盤價格。參考近年美股新股， Spotify、Slack、Palantir等中大型獨角獸都以直接上市方式上市，首日平均較上市參考價升37%。若以此計算，Coinbase開盤價格為343美元，即每名員工可賺34,300美元（約26.6萬港元）。

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編輯﹕賴奕羚

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