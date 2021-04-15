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【商場活動】奧海城「麵包超人春日祭」　設期間限定店售逾200款精品玩具

商業 11:00 2021/04/15

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於4月12日至5月2日期間，奧海城２期地下主題中庭設置了「麵包超人春日祭」。

隨著疫情緩和，各大商場紛紛設置主題裝置。於4月12日至5月2日期間，奧海城２期地下主題中庭設置了「麵包超人春日祭」，推廣區以日本春日祭為題，設有大型麵包超人及細菌人的攝影打卡區外，場內有超過麵包超人BB用品、玩具、精品及服飾等以低至8折發售。

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「麵包超人春日祭」推廣區內有充滿春日氣氛的大型櫻花樹和麵包超人與細菌人的大型毛公仔打卡位，場內亦設有玩具試玩區供小朋友試玩各款不同類型的麵包超人玩具；凡於場內購買任何產品更有機會參與「自駕遊呠呠車」體驗。除了試玩及拍照外，只要於場內不同區域集齊四個角色印章，即可憑集印卡換領麵包超人春日祭立體卡乙枚。

另外，推廣場內有超過200款麵包超人兒童及嬰兒玩具，指定貨品更以優惠價發售，S⁺ REWARDS及Olympian Kids會員更可享折扣優惠。於4月16日起，不單止可以買到麵包超人玩具，場內更有優先發售的多款麵包超人Ｔ-Shirt及嬰兒口水肩。凡購買指定金額更可獲贈各種禮品。

麵包超人更將會於4月18日到場同各位大朋友小朋友見面，只要於限定店內消費滿HK$100或以上，即可換領拍照券一張。見面會分兩節，每節名額有限，先到先得，額滿即止。

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責任編輯：蘇穎琪

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