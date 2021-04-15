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【電動車】小鵬汽車研製造自動駕駛芯片　第三款智能汽車小鵬P5正式亮相

股市 13:02 2021/04/15

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【電動車】小鵬汽車研製造自動駕駛芯片　第三款智能汽車小鵬P5正式亮相

小鵬汽車（美：XPEV）繼G3、P7後，小鵬正式推出第三款智能汽車小鵬P5，為全球第一款量產激光雷達智能汽車。小鵬汽車自動駕駛研發副總裁吳新洲表示，小鵬將於4月19日上海舉行的車展上公布P5的售價，預告P5價格將低於P7，亦低於Tesla（美：TSLA）旗下Model 3在內地的售價，相信對消費者來說價格相當有競爭力。現時P7售價在扣除補貼後，約22.99萬人民幣，Model 3在華售價則為24.99萬元人民幣。

雷軍早前舉行「華夏同學會」，集齊內地各大電動車創辦人【下一頁】

吳新洲透露，中國市場競爭非常激烈，為保持小鵬在同儕中的競爭力，小鵬正研究各種技術，包括製造自主研發的自動駕駛芯片，目前小鵬在軟件方面發展得不錯。

圖看小鵬P5

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吳新洲指，P5配備自動駕駛系統XPILOT，會於第三或第四季於內地發售，集團會拓展北歐市場，首站是挪威，屆時P5也會於當地推出。

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【電動車IPO】蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表　合共集資390億元（第三版）

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編輯：袁諾曦

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 汽車 雷軍 電動車 補貼 上海 Tesla 晶片

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