【寵物商機】毛孩主人無懼經濟負擔　 疫情無損寵物商機吸金力

▲ 有調查發現即使寵物主人承受經濟壓力，仍樂於花費在寵物身上。

香港的寵物市場商機龐大，有調查發現即使寵物主人承受經濟壓力，仍樂於花費在寵物身上。有寵物主人更表示， 疫情下有更多時間與寵物互動，致消費增加。

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保險公司 OneDegree Hong Kong的最新調查發現，受疫情影響，有超過4成的受訪者表示受到財務壓力，但83%受訪者不會因而減少飼養寵物的整體支出 。有接近5成的受訪者亦表示，最少每兩個月會購買寵物保健食品。飼養一隻唐狗的梁太亦表示，疫情下有更多時間與寵物相處，帶動購買寵物用品的意欲。故她花費更多於寵物保健產品及寵物服飾，約每月增加$1000。

寵物保健品生意倍增

售賣貓狗保健品的寵物藥妝創辦人陳恩德則表示，生意按年增長以倍數計，相信原因是新一代的寵物主人更關注寵物的健康。特別是30歲至40歲的消費者非常願意花費在寵物上，他透露20多歲的消費者較偏好100多元的寵物零食，而40歲左右的消費者平均每張訂單金額高達400至500元。周末甚至會出現過千元的訂單，近期亦有不少寵物主人携帶毛孩到酒店度假，刺激銷情。隨著越來越多新落成的屋苑容許飼養寵物，而政府亦於各區設置寵物公園，陳相信未來市場將會繼續擴展。

▲ 寵物藥妝創辦人陳恩德相信，未來寵物市場將會繼續擴展。

上門服務掀新商機

在疫情期間，寵物美容亦有發掘上門及接送服務的新商機。提供上門寵物美容服務的Norris Pet Grooming，負責人林先生指疫情爆發初期生意受影響，半年後起回復至正常水平的8至9成。他也留意到，不少寵物主人疫下並沒有吝嗇寵物洗費，一般消費金額介乎750至1200元。除了沖涼及剪毛等基本服務外，亦有部份客人願加購其他服務，如洗牙服務等。他又分享，有客人甚至2星期就會採用一次其服務。雖然疫情未有帶動生意見大幅增長，但他認為，疫情期間消費者被迫養成在家習慣，愈來愈多寵物主人接受上門服務，他看好行業未來發展空間。

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銷售寵物用品及美容服務的「Cat Walk Dog Come」亦表示，寵物美容的需求增加，加上該店提供接送服務，可滿足寵物主人在疫情下的需求。員工余小姐稱：「多了區內顧客使用接送服務及寵物SPA。」她估計是因主人不常外出，把消費轉移到寵物身上。

▲ 不少寵物主人在疫情下，並沒有吝嗇寵物洗費。

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記者：蘇穎琪、葉泳珊