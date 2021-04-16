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【Coinbase】Coinbase上市炒起狗狗幣、一周累升400%　狗狗幣源於一代梗圖柴犬Doge

股市 22:31 2021/04/16

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Coinbase上市炒起狗狗幣、升逾80%比Bitcoin更勁

美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）上市刺激比特幣（Bitcoin）及以太幣（Ether）等加密貨幣價格颷升。但原來Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk） 所支持的狗狗幣（Dogecoin）升幅更勁，據Coindesk數據顯示，狗狗幣24小時內颷升逾1.4倍，報0.34美元，市值為443.9億美元。狗狗幣連日破頂，過去7日累升400%。

至於其他加密貨幣，比特幣反回吐，據Coindesk數據顯示，比特幣24小時內跌2.1%，報61464美元，以太幣跌2.2%，報2406美元。

Coinbase上市比特幣再創新高，創辦人中本聰躋身富翁榜首20大、緊隨馬化騰，看【下一頁】

比特幣礦業公司RIOT，3月生產187個比特幣，看【下一頁】

狗狗幣（Dogecoin）又稱為「多吉幣」或「旺旺幣」，於2013年12月創造。狗狗幣原本只是創辦人的一場玩笑，並起源於一代梗圖柴犬Doge。

2013年正值比特幣興起時，Doge梗圖也流行於網路世界。前Adobe員工、狗狗幣創始人之一Jackson Palmer將Doge梗圖虛擬貨幣結合，製作了一張印上Doge頭像的貨幣，並將其放上Twitter。由於引起了廣大迴響，Jackson Palmer及後買下dogecoin.com網域，觸發了狗狗幣的誕生。

狗狗幣一開始只在美國社群Reddit上用作打賞之用，並非用於投資。而狗狗幣起初限制為1000億個，後續則改為數量無上限，以保護狗狗幣的價格。

值得注意是，馬斯克為狗狗幣的忠實粉絲，曾在Twitter上發布他自己與狗狗幣的梗圖外，也曾在愚人節時發文指，將會帶1枚狗狗幣到月球。

馬斯克曾將自己與狗狗幣「惡搞」，並發布至Twitter。

相關文章：

【新股IPO】Coinbase上市效應 　嘉楠科技盤前升8%、狗狗幣單日升逾6成

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編輯：袁諾曦

馬斯克 美股 比特幣

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