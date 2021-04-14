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【第2季部署】「來港易」措施下月推出 本地板塊偷步炒Reopen概念 20隻潛在受惠股逐個捉

股樓投資 20:40 2021/04/14

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隨著本港確診人數逐漸走低及更多人獲接種疫苗，港府進一步放寬入境限制，除計劃把「回港易」措施擴展至廣東以外地區；另5月中將推出內地居民採用的「來港易」措施，內地居民屆時母須進行14天檢疫，亦不會特別要求相關人士先接種新冠疫苗。多個受本港「封關」影響的個別本地股份，獲資金偷步炒Reopen(通關)概念，相繼起動。環顧不同板塊，「來港易」一旦出台，潛在受惠股份最少達20隻。

預期受惠「來港易」措施20隻股份一覽：

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【第2季部署】 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股   詳情請看【下一頁

本港因疫情而封關以來，多個零售相關行業都大受影響。適值「五一黃金周」快將一旦「來港易」措施落實，自由行旅客有望加快回流，有利零售商業務從低谷復甦。估計以化粧品、珠寶等以內地消費者為主要對象的雲售商會率先受惠。過去多年自由行旅客是一眾本地商場的人流來源，措施除有助推動商場人流反彈，也推動一眾食肆的消費。以往，不少內地旅客來港購買保險等金融產品， 「來港易」措施相信有利險企和銀行業務出現反彈。

[第2季部署] 光大證券續看好港股今年表現 建議重點關注3大類股份 本月重點薦買11隻港股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

餐飲股 服裝零售股 港股

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