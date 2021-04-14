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【空置稅】一手餘貨愈來愈多　政府不排除重推空置稅　時機合唔合適？

股樓投資 20:04 2021/04/14

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政府於2019年10月向立法會提交《2019年差餉（修訂）條例草案》，建議以徵收額外差餉的方法鼓勵一手私樓銷售，避免空置貨尾增加，但由於經濟情況擱置計劃。今日（4月14日）運輸及房屋局局長陳帆在立法會財委會特別會議中表示，不排除會重推一手樓空置稅。

陳帆指，政府非常關注樓宇空置情況，現時政府所得的相關數據較豐富，包括呎數不同的空置單位數量及單位大小等，希望掌握實際情況後再作政策安排，或有機會就現況重提一手空置稅。運房局數據顯示，截至2020年12月底，已落成樓宇並取得入伙紙而未售出的私人住宅數目合共12,300伙，較2019年底的9,900伙上升約24%。

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萊坊執行董事估價及諮詢部主管林浩文認為，現時不是重啟空置稅的好時機。設立空置稅的原因之一是希望發展商加快賣樓，減少貨尾囤積，但現時香港經濟未復甦、失業率高，空置稅對推低樓價及增加購買力的幫助甚微。再者，空置稅對豪宅及超級豪宅的影響較大，以現時的經濟情況，重推空置稅無助加快供應。

林浩文期望政府放寬或撤銷額外印花稅以增加二手供應量，同時避免買家湧向一手市場，並可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。

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撰文 : 謝昕蕎

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