【職場熱話】灣仔區上班 看好屯門市中心配套有意置業　網民：回頭是岸

不少居住在港島區的人對屯門的印象就是「屯門有牛」、「屯門公路塞車」等，但近日就有網民在Facebook群組發帖，指自己居住在筲箕灣，在灣仔上班，但認為屯門市中心附近的配套很好，有意在附近置業。於是問網民：「想問各位屯公是不是真的天天都塞車？」

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事主煩惱：

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帖文一出，不少網民都勸事主「回頭是岸」，「灣仔上班搬入屯門，天天用3小時乘車，貪平向海就另說，要商場，街市，西鐵，不是吧！」、「你退休才入屯門住吧！如果要市區上班，都係住市區好。就算你上5天班，到星期六 / 日，除了屯門，那裡都不想去。而且塞車（就算不塞車），在巴士忍屎忍尿都辛苦啦！」、「有得選擇，千萬不要搬入屯門，虛度時光」、「是不是測試膀胱的能力？」、「你首先要習慣每一日都好像搭飛機去台灣就可以」。不過，亦有網民認為下班時間，那裡都塞車所以沒有分別，「返工放工時間香港有那一區不塞車？」

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責任編輯：黃苑筠



