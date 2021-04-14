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【李小加動向】李小加註冊成立「滴灌通投資」　與東英金融張高波齊任董事（第二版）

股市 20:19 2021/04/14

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【李小加動向】李小加註冊成立「滴灌通投資」　與東英金融張高波齊任董事

據公司註冊處資料顯示，港交所 （00388） 前行政總裁李小加正式註冊成立「滴灌通香港投資」，並加入成為公司董事，另一名董事則是東英金融（華科資本 （01140） 前身）前主席張高波。

對於李小加任牛碼香港、滴灌通投資董事是否須事前向港交所交代，港交所回應本報查詢時稱不評論。

資料顯示，「滴灌通香港投資」於上周三（7日）成立，單一股東為離岸註冊公司滴灌通投資，兩名董事除了李小加外，還有東英金融前行政總裁張高波，至於公司秘書則由霍賜麟出任。

另據資料顯示，李小加將擔任牛碼香港的主席兼行政總裁。李小加離任後屢提出「滴灌通」概念，期望透過數碼平台將資金引流至內地中小企業。

牛碼香港網頁日前面世，介紹公司擬成為場外金融交易市場，開發牛碼證等金融產品，並提供發行、上市、交易、清結算等市場服務，令投資者直接參與分享中國中小企業的經營收入和個人增長單元（專業服務及科技創意人群）的權益。

（第二版加入港交所回應）

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